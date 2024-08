Znate kako izgleda morski zekan? Neobično stvorenje snimljeno na popularnoj plaži u Crnoj Gori

Na Kraljevoj plaži na Miločeru u moru je viđeno ljigavo stvorenje, a u pitanju je morski zekan ili balerina.

Na crnogorskoj plaži Miločer snimljeno je ljigavo stvorenje koje ispušta ljubičastu tečnost i ne djeluje nimalo prijatno, a mnogi turisti se pitaju da li je otrovna.

Ispostvlja se da je u pitanju tzv. morski zekan ili balerina. To je zapravo puž golać koji pripada rodu Aplysia, piše "Biologija mora". To su puževi kojima je redukovana ljuštura i naseljavaju Indo-Pacifik, Atlantik i Sredozemno more.

"Tamnosmeđe do crvenkaste su boje sa bjeličastim tačkicama, a mogu narasti do 40 cm, pa zato spadaju među najveće puževe u našem moru. Zbog dugačkih pipaka na glavi su dobili naziv morski zekan, a zbog gracioznog plivanja i naziv balerina. Hrane se algama, a krajem ljeta i početkom jeseni češće se mogu vidjeti uz samo obalu gdje dolaze zbog parenja i polaganja jaja. Kada se osjete ugroženim, u odbranbene svrhe ispuštaju tamnoljubičastu tečnost. Zbog specifične građe nervnog sistema često su predmet neurofizioloških istraživanja."

Kraljeva plaža na kojoj je uočen ovaj sprecifičan puž nalazi se ispred hotela Miločer, nekadašnjeg dvorca dinastije Karađorđević, okružena parkom bogatim egzotičnim drvećem. Ime je dobila po jugoslovenskom kralju Aleksandru Karađorđeviću.

