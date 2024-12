Stiv Džobs imao 1 pravilo za zapošljavanje ljudi: "Pivski test" u pabu su prolazili samo najpametniji

Stiv Džobs je imao poseban način da prepozna pravu osobu za svoj tim. Njegov „pivski test“ bio je jedinstven, a govorio je mnogo o njegovom načinu razmišljanja i vrijednostima koje je tražio u saradnicima.

Izvor: Koichi Mitsui / AFLO / Profimedia

Vizija Stiva Džobsa u vezi sa inteligencijom i sposobnošću razumevanja šire slike otkrila se još 1982. godine, kada je na Academy of Achievement govorio o tome kako pristupa rješavanju problema.

"Memorija je važna. No, važna je i mogućnost sagledavanja šire slike, kao da posmatrate grad s 80. sprata. I dok jedni pokušavaju da shvate kako doći od tačke A do tačke B, čitajući glupe male mape i karte, vi jednostavno to isto vidite ispred sebe."

Džobs je bio poznat po tome što je od svojih zaposlenih zahtijevao vrhunske sposobnosti, ali i specifičan način razmišljanja. Njegovi intervjui za posao nisu ličili na obične razgovore u kancelariji, već su podsećali na opuštene šetnje i iskrene razgovore. Nije se plašio da izađe iz okvira tradicionalnog, što je bio ključ njegovog uspjeha u pronalaženju talentovanih ljudi za svoj tim.

Za Džobsa, intervju nije bio samo prilika da postavi standardna pitanja. On je zaista želio da upozna osobu ispred sebe, da osjeti njen karakter i vrednosti. Kandidati nisu bili samo potencijalni zaposleni, oni su bili dio nečega mnogo većeg.

Za vrijeme tih razgovora, Džobs je često predložio šetnju, tokom koje je nastojao da opusti kandidate. Iako je bio poznat po tome što nije volio formalnosti, bio je vrlo precizan u tome što je želio od svojih zaposlenih. I to je uključivalo i neobična pitanja kao što su:

Izvor: Jerome Brunet / Zuma Press / Profimedia

"Kada si zadnji put nešto postigao?" ili"Šta si radio prošlog ljeta?"

Nijedno pitanje nije bilo slučajno. Sve je imalo cilj da otkrije način razmišljanja osobe, njene vrijednosti i sposobnost da doprinosi timu.

Džobs je verovao u to da pravi tim pravi nevjerovatne stvari, a da bi to postigao, morao je da okupi ljude koji nisu samo vješti, već i strastveni. Njegova filozofija bila je jasna:

"Otkrio sam da kada okupite dovoljno A-igrača, kada prođete kroz nevjerovatan posao pronalaženja tih A-igrača, oni onda zaista vole da rade jedni s drugima, zato što nikada nisu imali priliku tako da rade.“

Njegov „pivski test“ je zapravo bio više od običnog testa za kandidate – to je bila filozofija koja je omogućila kompaniji Apple da postane simbol inovacija i kreativnosti.