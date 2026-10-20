Koji predator je pojeo najviše ljudi u istoriji: Većina bi se kladila na pogrešnu životinju

Tragovi napada ovog predatora sežu daleko u prošlost.

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Kada pomislite na predatora koji je tokom istorije odnio najviše ljudskih života, vjerovatno vam prvo na pamet padnu lavovi, tigrovi ili ajkule. Međutim, jedna mnogo starija životinja mogla bi da ih nadmaši.

Riječ je o krokodilima.

Za razliku od velikih mačaka, krokodili mogu gotovo neprimjetno da čekaju plijen ispod površine vode. A kada im se dovoljno približi, napadaju iznenada, hvataju ga snažnim čeljustima i odvlače pod vodu.

Problem je što su rijeke i jezera hiljadama godina bila ključna mjesta za ljudska naselja. Ljudi su tu dolazili po vodu, pecali i obavljali svakodnevne poslove, često ne znajući da ih predator posmatra.

Najopasnijim se smatraju nilski krokodil, rasprostranjen u Africi, kao i morski krokodil, koji živi u dijelovima Azije i Australije. Obje vrste mogu da premaše dužinu od pet metara, a među njihovim plijenom se nerijetko nađe i čovjek.

Dokazi o napadima stari gotovo dva miliona godina

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Koliko dugo traje ova opasnost, pokazuje otkriće iz klisure Olduvaj u Tanzaniji. Naučnici su na fosilima ranih ljudskih predaka pronašli tragove krokodilskih zuba stare približno 1,8 miliona godina.

Studija objavljena 2012. godine u časopisu Journal of Human Evolution analizirala je fosile OH 8 i OH 35, odnosno dijelove donjih ekstremiteta drevnih hominina. Oštećenja na kostima ukazuju na to da su krokodili kidali dijelove njihovih tijela.

Zanimljivo je da je u istom području otkrivena i izumrla vrsta Crocodylus anthropophagus, čije ime bukvalno znači "krokodil koji jede ljude". Za razliku od današnjeg nilskog krokodila, ova vrsta imala je i male koštane izrasline na lobanji koje su podsjećale na rogove.

Prema međunarodnoj bazi CrocAttack, do aprila 2024. zabilježeno je više od 8.500 napada krokodila i srodnih životinja. Stvarni broj vjerovatno je veći, jer mnogi slučajevi u udaljenim dijelovima Afrike i Azije nikada ne dospiju u zvaničnu statistiku.

S druge strane, velike mačke takođe imaju dugu istoriju napada na ljude. Najpoznatiji primjer je tigrica iz Čampavata, kojoj se pripisuje čak 436 ljudskih žrtava u Indiji i Nepalu. Ubio ju je lovac Džim Korbet 1907. godine, mada tačan broj žrtava danas nije moguće nezavisno potvrditi.

Analiza organizacije Our World in Data iz marta 2026. procjenjuje da velike mačke godišnje usmrte oko 300 ljudi, a krokodili više od 150. Autori, međutim, upozoravaju na veliku neizvjesnost ovih procjena.

Ajkule, uprkos zastrašujućoj reputaciji, godišnje usmrte svega nekoliko ljudi. Jedan od razloga jeste to što ljudi mnogo manje vremena provode u njihovom prirodnom staništu.

Najsmrtonosnija životinja na svijetu ipak nije krokodil

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Ako se računa ukupan broj smrti koje izazivaju životinje, a ne samo one koje mogu da nas pojedu, najopasniji su komarci. Prenošenjem bolesti poput malarije, denge i žute groznice odgovorni su za oko 760.000 smrti godišnje. Otrovne zmije odnose još oko 100.000 života.

Kada je riječ o predatorima koji čovjeka mogu da posmatraju kao plijen, krokodili ostaju među glavnim kandidatima za najsmrtonosnije u ljudskoj istoriji.

Iako nije moguće naučno potvrditi da su krokodili pojeli najviše ljudi u istoriji, fosili pokazuju da su naši preci morali da se čuvaju ovih životinja mnogo prije nego što su nastali prvi istorijski zapisi.