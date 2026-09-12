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Naučnici planiraju oživljavanje tasmanijskog tigra: Izumrla vrsta mogla bi ponovo hodati Zemljom do 2036. godine

Naučnici planiraju oživljavanje tasmanijskog tigra: Izumrla vrsta mogla bi ponovo hodati Zemljom do 2036. godine

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Naučnici iz Australije i SAD rade na oživljavanju tasmanijskog tigra pomoću naprednog uređivanja genoma.

posljednji tasmanijski tigar Izvor: Dave Watts / Alamy / Profimedia

Naučnici iz Australije i SAD nadaju se da će uskoro uspjeti da vrate u život tasmanijskog tigra obnavljanjem njegovog genoma, nakon što je ova životinjska vrsta izumrla prije stotinjak godina.

Ove sedmice se navršava 90 godina od smrti posljednjeg primjerka tasmanijskog tigra u zoološkom vrtu u Hobartu 7. septembra 1936. godine.

Ovaj predator nekada je lutao australijskim kopnom, a istrijebili su ga evropski lovci u kombinaciji sa uništavanjem njegovog prirodnog staništa i bolestima.

Koristeći ostatke tasmanijskih tigrova u muzejima i na univerzitetima, istraživači su stekli uvid u kompletan genom, što je najvažniji korak ka oživljavanju vrste, prenosi portal "NJu dejli".

Vodeći genetičar projekta na Univerzitetu u Melburnu Endrju Pask kaže da se nada da će primjerci tasmanijskog tigra ponovo hodati zemljom do 2036. godine.

Pask se prije četiri godine udružio sa kompanijom "Kolosal bajosajensis" u SAD i od tada su zajedno fokusirani na obnavljanje životinjske vrste uz pomoć napredne tehnologije.

Genetski inženjering i uređivanje genoma sada su mogući u velikim razmjerama, a u tome pomaže i vještačka inteligencija, izjavio je Pask.

"Vremenom se rezultati uređivanja nakupljaju, sve više se približavamo živim ćelijama sa DNK tasmanijskog tigra. Trenutno smo u procesu pravljenja svih tih izmjena", rekao je on.

Pask je dodao da ovaj projekat ne posmatra kao igranje sa prirodom, nego kao pokušaj da se ispravi nepravda koju je počinio čovjek.

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Tagovi

životinje Tasmanija

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