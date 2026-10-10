Orangutan pokazao srednji prst i nasmijao svijet: Fotografija ušla u finale takmičenja za najsmiješniju sliku životinja

Fotografija orangutana koji naizgled pokazuje srednji prst našla se među finalistima takmičenja Nikon Comedy Wildlife Awards 2026, na koje je pristiglo rekordnih 10.000 prijava iz 112 zemalja.

Izvor: Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Orangutan koji naizgled pokazuje srednji prst fotografu, leopard koji stoji na prednjim šapama i krokodil koji podsjeća na Elvisa Prislija samo su neki od neobičnih prizora koji su se našli među finalistima ovogodišnjeg takmičenja Nikon Comedy Wildlife Awards 2026.

Takmičenje za najsmiješnije fotografije divljih životinja ove godine oborilo je rekord, pošto je pristiglo više od 10.000 prijava iz čak 112 zemalja svijeta, prenosi Euronews.

Posebnu pažnju privukla je fotografija orangutana koji izgleda kao da pokazuje srednji prst. Neobičan trenutak zabilježio je fotograf Taner Mensel (Tanner Mansell), a njegova fotografija pod nazivom "Spicy Orangutan" našla se među finalistima.

Iako prizor djeluje kao da je životinja namerno napravila nepristojan gest, riječ je o trenutku koji je fotograf uspio da zabilježi u prirodi.

Više od 10.000 fotografija iz cijelog svijeta

Među finalistima ovogodišnjeg takmičenja nalazi se 40 pojedinačnih fotografija, tri rada u kategoriji autora mlađih od 16 godina, četiri fotografska portfolija i devet video-snimaka.

Pored orangutana, među neobičnim prizorima izdvajaju se i lavovi koji se igraju, slonovi koji se međusobno zasipaju prašinom, kao i leopard koji izgleda kao da izvodi stoj na prednjim šapama.

Jedna od fotografija prikazuje mladog slona kojeg je majka tokom kupanja prašinom zasula pravo u lice, dok je na drugoj zabilježen slon koji je surlom slučajno prekrio sopstveno oko.

Humorom žele da zaštite životinje

Takmičenje je osnovano 2015. godine sa ciljem da kroz humor skrene pažnju javnosti na značaj zaštite divljih životinja i njihovih prirodnih staništa.

Jedan od osnivača, Tom Salam (Tom Sullam), istakao je da je takmičenje počelo kao mali projekat na prostranstvima Serengetija, a da je vremenom preraslo u međunarodni događaj.

"Koristimo humor kako bismo kod ljudi probudili empatiju prema divljim životinjama, jer upravo ta empatija može da dovede do pozitivnih promjena u ponašanju", objasnio je Salam.

Organizatori ove godine sarađuju sa fondacijom "Born Free", koja se bavi zaštitom divljih životinja i očuvanjem njihovih staništa.

Pobjednici će biti proglašeni u decembru

Pobjednici takmičenja Nikon Comedy Wildlife Awards 2026 biće proglašeni 8. decembra na svečanosti u Londonu.

Nakon toga, od 9. do 13. decembra, u londonskoj galeriji Gallery@Oxo biće organizovana besplatna izložba fotografija finalista.

Do tada, ljubitelji životinja mogu da uživaju u fotografijama koje pokazuju koliko priroda može da bude nepredvidiva, ali i urnebesno zabavna.

(Mondo)