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Krenuo na put oko svijeta prije skoro tri decenije: Nevjerovatni poduhvat čovjeka koji ne odustaje

Krenuo na put oko svijeta prije skoro tri decenije: Nevjerovatni poduhvat čovjeka koji ne odustaje

Autor Dušan Volaš Izvor Mondo
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Britanac Karl Bušbi (57) vratio se na britansko tlo poslije 28 godina putovanja oko svijeta, tokom kojeg je prešao 50.000 kilometara kroz 29 zemalja, ali ga do konačnog cilja čeka još oko 400 kilometara.

Karl Bušbi krenuo pješke na put oko svijeta prije 28 godina Izvor: Zach Guglin / AFP / Profimedia

Britanac Karl Bušbi (57), koji je 1998. godine krenuo na put oko svijeta pješke, konačno se vratio na britansko tlo nakon što je preplivao Lamanš, piše britanski Independent.

Bivši padobranac iz Hala započeo je svoje nesvakidašnje putovanje u Čileu pre 28 godina, a u ponedeljak, 5. oktobra, stigao je na plažu Šekspir, južno od Dovera.

Tokom putovanja prešao je ukupno 50.000 kilometara kroz 29 zemalja, pridržavajući se pravila koja je sam sebi postavio - da ne koristi prevozna sredstva i da se ne vrati kući dok ne završi svoj poduhvat.

Izvor: instagram/bushby3000

Bušbi je prešao opasnu oblast Darijen između Kolumbije i Paname u vreme sukoba kolumbijskih vlasti i marksističkih gerilaca.

Takođe je ostvario prvi zabilježeni prelazak Beringovog moreuza peške od istoka ka zapadu i postao prvi čovjek koji je preplivao 184 milje, odnosno oko 296 kilometara, preko Kaspijskog mora.

U Evropu je stigao prošle godine, a do Lamanša je došao prošlog mjeseca.

Međutim, njegovo putovanje još nije završeno. Konačni cilj je kuća njegove majke u Halu, do koje bi trebalo da stigne u narednih mjesec dana.

Izvor: instagram/bushby3000

Tri dana borbe sa vjetrom i talasima

Bušbi je prvobitno planirao da pređe Lamanš kroz tunel koji povezuje Francusku i Veliku Britaniju, ali mu je zahtejv odbijen zbog bezbjednosnih razloga i radova na održavanju.

Ni dobijanje dozvole za preplivavanje Lamanša nije bilo jednostavno.

Francuske vlasti dozvoljavaju organizovana preplivavanja Lamanša samo u smeru od Velike Britanije ka Francuskoj, pa je Bušbi morao da obezbedi posebno odobrenje francuske vlade.

Poduhvat je koordinisao sa francuskom i britanskom obalskom stražom, a tačno vrijeme prelaska nije unapred objavljeno iz bezbjednosnih razloga.

Poslije 20 sati provedenih u vodi i tri dana na moru, tokom kojih se borio sa snažnim vetrovima, konačno je stigao do britanske obale.

Tamo su ga dočekali otac, braća i nekoliko prijatelja.

"Dobar je osjećaj ponovo imati britansko tlo pod nogama posle svih ovih godina", rekao je Bušbi za ITV News.
"Nije bilo lako, a upravo je to dio poente - da dokažem da sam sposobniji nego što sam mislio. Svi mi možemo da postignemo mnogo više nego što možemo i da zamislimo", dodao je.

Planirao 12 godina, putovanje se odužilo na skoro tri decenije

Tokom svog putovanja Bušbi se suočio sa brojnim preprekama, među kojima su vizna ograničenja, svjetska finansijska kriza 2008. godine, zbog koje je izgubio sponzore, pandemija koronavirusa i geopolitičke neizvjesnosti.

Njegov poduhvat, zvanično nazvan "Ekspedicija Golijat" (Goliath Expedition), započet je nakon što je proveo 12 godina u vojsci.

Govoreći za Tajms o tome kako je nastala ideja, objasnio je da se pitanje koliko daleko čovek može da stigne pretvorilo u plan putovanja koji se protezao od Velike Britanije sve do krajnjeg juga Južne Amerike.

Kada je pre 28 godina napustio majčinu kuću, očekivao je da će se vratiti za svega 12 godina.

Sada je nadomak cilja.

"Otišao sam odatle prije 28 godina i upravo ćemo tamo završiti putovanje. To je još oko 400 kilometara odavde, tako da moram da požurim", rekao je Bušbi za Tajms.

Njegov povratak u Hal označiće završetak jednog od najneobičnijih dugogodišnjih putničkih poduhvata, koji je trajao gotovo tri decenije.

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Tagovi

putovanje pješaci putovanja

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