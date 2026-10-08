Turisti otkrili misteriozno mjesto na rubu Evrope: Godinama ulivalo strah, a posjetioci sada ne vjeruju šta vide

Zabačena dolina Pankisi u Gruziji polako gubi negativan imidž i privlači turiste širom svijeta.

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Na rubu Evrope krije se predivan predio koji turisti godinama gotovo da nisu posećivali. Uprkos slikovitoj prirodi, planinama i gostoljubivim mještanima, prati ga reputacija opasnog područja. Čak i taksisti upozoravaju posjetioce da tamo radije ne putuju. Ipak, interesovanje za ovo misteriozno mjesto poslednjih godina raste.

Riječ je o dolini Pankisi u Gruziji, koja je nekada bila utočište za izbjeglice iz Čečenije, a kasnije je povezivana sa terorističkim organizacijama. Zbog burne prošlosti, američki "Stejt department" svojim državljanima i dalje ne preporučuje putovanja u ovo područje. Uprkos upozorenjima, dolinu posjećuje sve više turista, među kojima je mnogo Amerikanaca, prenosi CNN Brasil.

Polako gubi reputaciju opasnog područja

U dolini uglavnom žive potomci čečenskih i inguških doseljenika, koji čuvaju svoju kulturu i običaje. Posjetioci mogu da upoznaju njihove tradicije, jašu konje, istražuju vodopade i probaju lokalne specijalitete. Posebnost ovog područja je i tradicionalni vjerski obred zikr, koji izvode žene.

Turizam je mještanima donio nove mogućnosti za zaradu i razvoj. Uz pomoć međunarodnih organizacija otvorili su smještaje za turiste i počeli da nude različite aktivnosti. Neki su osnovali i mala preduzeća, među kojima je i pivara koja proizvodi tradicionalni bezalkoholni napitak. Ipak, budućnost turizma ostaje neizvjesna zbog smanjenja finansijske pomoći iz inostranstva.

Putnici koji posjete dolinu često su prijatno iznenađeni. Oduševljavaju ih mirna priroda, autentičan seoski život i ljubaznost mještana. Putopisna blogerka Džoana Horanin opisala je posjetu kao jedno od svojih najljepših iskustava u Gruziji. Dolina tako polako gubi reputaciju opasnog mjesta i postaje zanimljiva destinacija za ljubitelje manje posjećenih krajeva.

(MONDO)