logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Turisti otkrili misteriozno mjesto na rubu Evrope: Godinama ulivalo strah, a posjetioci sada ne vjeruju šta vide

Turisti otkrili misteriozno mjesto na rubu Evrope: Godinama ulivalo strah, a posjetioci sada ne vjeruju šta vide

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Zabačena dolina Pankisi u Gruziji polako gubi negativan imidž i privlači turiste širom svijeta.

Dolina Pankisi u Gruziji: Zabranjena destinacija koja privlači turiste Izvor: vaxo/OMfotovideocontent/Aleksandr Medvedkov/Shutterstock

Na rubu Evrope krije se predivan predio koji turisti godinama gotovo da nisu posećivali. Uprkos slikovitoj prirodi, planinama i gostoljubivim mještanima, prati ga reputacija opasnog područja. Čak i taksisti upozoravaju posjetioce da tamo radije ne putuju. Ipak, interesovanje za ovo misteriozno mjesto poslednjih godina raste.

Riječ je o dolini Pankisi u Gruziji, koja je nekada bila utočište za izbjeglice iz Čečenije, a kasnije je povezivana sa terorističkim organizacijama. Zbog burne prošlosti, američki "Stejt department" svojim državljanima i dalje ne preporučuje putovanja u ovo područje. Uprkos upozorenjima, dolinu posjećuje sve više turista, među kojima je mnogo Amerikanaca, prenosi CNN Brasil.

Polako gubi reputaciju opasnog područja

U dolini uglavnom žive potomci čečenskih i inguških doseljenika, koji čuvaju svoju kulturu i običaje. Posjetioci mogu da upoznaju njihove tradicije, jašu konje, istražuju vodopade i probaju lokalne specijalitete. Posebnost ovog područja je i tradicionalni vjerski obred zikr, koji izvode žene.

Turizam je mještanima donio nove mogućnosti za zaradu i razvoj. Uz pomoć međunarodnih organizacija otvorili su smještaje za turiste i počeli da nude različite aktivnosti. Neki su osnovali i mala preduzeća, među kojima je i pivara koja proizvodi tradicionalni bezalkoholni napitak. Ipak, budućnost turizma ostaje neizvjesna zbog smanjenja finansijske pomoći iz inostranstva.

Putnici koji posjete dolinu često su prijatno iznenađeni. Oduševljavaju ih mirna priroda, autentičan seoski život i ljubaznost mještana. Putopisna blogerka Džoana Horanin opisala je posjetu kao jedno od svojih najljepših iskustava u Gruziji. Dolina tako polako gubi reputaciju opasnog mjesta i postaje zanimljiva destinacija za ljubitelje manje posjećenih krajeva.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

putovanja Gruzija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA