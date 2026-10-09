Sezona rakije u punom jeku: Kazan "prošetao" ulicama Starčevice

Društvenim mrežama kruži simpatična fotografija iz banjalučkog naselja Starčevica, na kojoj se vidi kako grupa muškaraca udruženim snagama gura kazan za pečenje rakije niz gradsku ulicu.
Uz duhovit opis "Selidba veselog stroja, na Starčevici", slika prikazuje petoricu komšija kako guraju i vuku improvizovanu prikolicu sa masivnim bakarnim kotlom, cijevima i posudom za hlađenje.
Jesen u našim krajevima nezamisliva je bez sezone pečenja rakije, a ovaj prizor dokazuje da se tradicija njeguje i u urbanim sredinama. "Veseli stroj", kako se u narodu od milja naziva kazan za rakiju, krenuo je na novu lokaciju da odradi svoj jesenji zadatak, usput popravivši raspoloženje svima na ulici i na internetu.