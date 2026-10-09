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Sezona rakije u punom jeku: Kazan "prošetao" ulicama Starčevice

Sezona rakije u punom jeku: Kazan "prošetao" ulicama Starčevice

Izvor mondo.ba
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Društvenim mrežama kruži simpatična fotografija iz banjalučkog naselja Starčevica, na kojoj se vidi kako grupa muškaraca udruženim snagama gura kazan za pečenje rakije niz gradsku ulicu.

Kad se komšije udruže: "Veseli stroj" u šetnji banjalučkim ulicama Izvor: Ustupljena fotografija

Uz duhovit opis "Selidba veselog stroja, na Starčevici", slika prikazuje petoricu komšija kako guraju i vuku improvizovanu prikolicu sa masivnim bakarnim kotlom, cijevima i posudom za hlađenje.

Jesen u našim krajevima nezamisliva je bez sezone pečenja rakije, a ovaj prizor dokazuje da se tradicija njeguje i u urbanim sredinama. "Veseli stroj", kako se u narodu od milja naziva kazan za rakiju, krenuo je na novu lokaciju da odradi svoj jesenji zadatak, usput popravivši raspoloženje svima na ulici i na internetu.

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Tagovi

rakija Banjaluka jesen starčevica

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