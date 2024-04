KOJA JE NAJBOLJA MORSKA, A KOJA RIJEČNA RIBA? Nutricionista otkriva kako utiče na holesterol

Nutricionista Strahinja Kukić otkriva koja je riba najbolja, riječna ili morska.

Veliki Vaskršnji post i dalje traje. Posti se na vodi, dok su vino i ulje dozvoljeni samo subotom i nedjeljom, ali i na dan Sv. četrdesetorice mučenika. Riba se može jesti samo na Blagovijesti i Cvijeti. Kada je riječ o ribi, postoje mnoge zablude i dileme. Sa čime se riba jede, kako je pripremiti da bude što zdravija, da li je bolja ona iz ribnjaka ili rijeke i mora? Nutricionista Strahinja Kukić u RTS Ordinaciji istakao je da i riba može da postane nezdrava.

"Da, naravno da riba može da postane nezdrava i to je, nažalost, najčešći način na koji mi pripremamo ribu, odnosno ako ribu pripremamo u ulju. Duboko prženje i izlaganje visokoj temperaturi, između ostalog, mogu dovesti i do poremećaja omega-tri masne kiseline, odnosno oksidacije omega-tri masnih kiselina. Da bi se sačuvala omega-tri masna kiselina, potrebno je da se riba priprema negdje na oko 150 stepeni Celzijusa i najbolje je pripremati je ili u rerni ili je sušiti ili je blago propržiti.

Koja riba ima najviše omega-tri masnih kiselina?

"Ribe koje su bijele, one u svom mesu nemaju masti, pa samim tim imaju manje omega-tri masnih kiselina. Riba koja je crvenija i riba koja je masnija, ona sadrži više omega-tri masnih kiselina. Šaran, zavisi sa kog je podneblja, ali ako pričamo o ovom našem na proljeće, itekako ima dosta omega-tri masnih kiselina u njemu, pod uslovom da je divlji", dodaje Strahinja.

Sa čime je najbolje jesti ribu?

"Ako govorimo o klasičnoj krompir salati, mislim da je sasvim u redu pojesti je sa ribom. Ako osoba nema nikakve tegobe sa želucem, nikakve tegobe sa crijevima, standardna srpska kuhinja je okej, osim prženja o kom smo pričali u samoj pripremi ribe. Ako ima problema sa varenjem, bilo bi super da uzme, možda, cveklu, malo limuna, može i salata sa zeljem, to će pomoći i da se gvožđe bolje apsorbuje i to će pomoći da se riba bolje svari. Trebalo bi izbjegavati pripremu ribe zajedno sa piričnem ili krompirom u istom sudu jer dolazi do nastanka hemijskih jedinjenja između skroba i proteina i to je teško za varenje, kao i za krvne sudove. Takođe, ne bi trebalo jesti ribu i hljeb zajedno", savjetovao je nutricionista.

Koji je najbolji izbor za riječne ribe, a koji za morske ribe?

"Ako govorimo o riječnoj ribi, to je definitivno, šaran. Dimljeni šaran ima svojih benefita, kao što jeste, čuvanje tih omega-tri masnih kiselina, ima i svojih mana, jer dim nije uvijek zdrav, ali postoji način da postane zdraviji, a to je da se riba tokom te pripreme natrlja vitaminom C. Losos je broj dva. Losos je najmasniji, ima najviše omega-tri masnih kiselina, a ako govorimo o divljoj, to bi definitivno bila škarpina, mislim da se ona ne uzgaja, jer po sebi ima dovoljno omega-tri masnih kiselina."

Da li je zdravo jesti sirovu ribu?

Nutricionista ističe da ljudi sa našeg podneblja nisu navikli na suši i sirovu ribu. Najčešči problem koji se tada javlja jeste zatvor. Ipak dodaje da sirova riba kada se konzumira, i te kako ima više omega-tri masnih kiselina i to je potrebno ljudima iz hladnih krajeva koji nemaju Sunca kao mi. Na pitanje, kako riba utiče na holesterol i koja nije dobra za ljude koji imaju problema sa holesterolom?

"Za sada, kako istraživanja pokazuju, važno je držati svoj nivo holesterola pod kontrolom, ali je još važniji nivo triglicerida. U tom smislu, masna riba može biti dobra za održavanje optimalnog nivoa holesterola, zato što smanjuje zapaljenja, a smanjenjem zapaljenja u tijelu, posebno tih zapaljenja krvnih sudova, smanjuje se i nivo holesterola. U tom smislu, divlja riba, svakako, pripremljena na 150 stepeni Celzijusa, što masnija riba .Panirana i ona koja je uvaljana u brašnu i spremljena u ulju nije dobra", rekao je za kraj.

