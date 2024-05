UZROCI I SIMPTOMI KISELINE U ŽELUCU: Problem je kad počne da se vraća

Kiselina u želucu je normalna stvar, ali je problem kada počne da se vraća. Doc. dr Ognjan Skrobić govorio je o problemu refluksne bolesti.

Problemi sa varenjem su problemi sa kojim se makar jednom suočio svaki čovjek. Pojačanu želučanu kiselinu možemo da osjetimo s vremena na vrijeme, ali ako se ona javlja često ili ako se stalno vraća u jednjak, to je trenutak da se potraži savjet stručnjaka. U RTS Ordinaciji o problemu refluksne bolesti govorio je doc. dr Ognjan Skrobić sa Prve hirurške klinike, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Šta je GERB, odnosno stalno vraćanje želudačne kiseline u jednjak i po čemu se razlikuje od standardne pojačane kiseline?

"GERB je skraćenica za gastroezofagealnu refluksnu bolest ili kako to ljudi često vole da kažu - refluks. Kiselina u želucu je normalna stvar, ali je problem kada počne da se vraća. Razlozi za to su brojni i ne samo kiselina, nego problem refluksa je bilo kakav sadržaj u želucu kad počne da se vraća u jednjak i dovodi do pojave simptoma odnosno do oštećenja jednjaka to onda možemo smatrati refluksnom bolešću".

Koliko često to treba da se dešava kako bismo znali da je vreme da se obratimo stručnjaku?

"Po definiciji kažu da ako se javlja dva puta nedeljno, da je to već zabrinjavajuće i da bi trebalo da se obratite lekaru, to je po nekoj prihvaćenoj definiciji za GERB. Simptomi koji se javljaju kod refluksne bolesti dva ili više puta već predstavljaju alarmantan znak da treba da potražite pomoć".

Koji su atipični simptomi i šta je tihi refluks?

"To je dosta širok spektar tih raznoraznih mogućih simptoma koji mogu da se jave, svi su povezani sa refluksom. Postoji veliki procenat ljudi koji se žali na osećaj iritacije u grlu, pečenja samo u ždrelu i mada nemaju onu tipičnu gorušicu ili onaj tipični osećaj vraćanja, mi to zovemo regurgitacija kada legnete da spavate, pa vas u toku noći probudi sadržaj koji vam se praktično vratio u usnu duplju i nekad zalio glasnice i doveo do iritacije.

Taj neki tihi refluks, ljudi se žale na čest kašalj i to je obično neproduktivni, suv kašalj, nadražajni, promuklost, povremeno, čak i na simptome sa disanjem, oštećenje zubne gleđi neretko, sluzokože usne duplje - to su sve neki simptomi koje vezujemo sa refluksom, a sama priroda refluksa može biti različita. Može biti da se vraća samo tečan sadržaj kiseli, ali dosta često ako se vazduh nakuplja u želucu i ako se želudac sporije prazni, a taj vazduh se ventilira stalno, to mi zovemo gasni refluks i takav refluks izaziva ove simptome tog tihog refluksa".

Koji su mogući uzroci čestog vraćanja želudačne kiseline u jednjak?

"To je multifaktorijalno i generalno postoji stanje, to je ona želudačna kila, odnosno hernija hijatusa jednjaka, kada oslabi taj naš prirodni mehanizam sfinkterski, jednjak normalno prolazi kroz dijafragmu, ulazi u trbuh i nastavlja se na želudac. Vremenom taj otvor na dijafragmi može da se olabavi i jednjak se povlači gore, povlačeći za sobom želudac i dolazi gore iza srca i ako postoji i mala kilica takve vrste, a vi ste prebrzo pojeli obilan obrok i uneli u sebe veliku količinu vazduha ako jedete brzo. Vrlo je verovatno da će doći do vraćanja i do simptoma refluksne bolesti.

U pojedinim slučajevima i kada nema kile, ali se želudac sporo prazni, kao na primer kod ljudi koji imaju šećernu bolest, može doći do pojave simptoma refluksa. Kod većine ljudi pražnjenje želuca traje sat ili sat i po, dok kod nekih traje preko šest ili osam sati, možda čak i duže".

Da li su hrana ili način na koji jedemo krivi što se kiselina vraća na gore?

"Naravno, vrsta hrane jeste. Brza hrana koju konzumiramo i ti koncentrovani šećeri, peciva, belo brašno koje je jako nekvalitetno i namirnice koje se od toga spremaju, ali uz to tu su bitne još dve stvari, a to je brzina kojom jedemo, odnosno količina hrane koju jedemo, a to je vrlo povezano. Ako jedemo brzo, po pravilu ćemo da pojedemo mnogo više nego što nam stvarno treba".

Koliko je opasno ako se želudačna kiselina vraća u jednjak stalno?

"Ovde stalno spominjemo želudačna kiselina, ali u želucu, posebno je možda opasniji za refluks ako uz kiselinu postoji i žučni sadržaj koji se vratio, koji može da bude jako opasan i agresivan po jednjak. Klasično kiselina koja se vraća stalno dovešće do pojava upala jednjaka i to mi nazivamo erozija jednjaka i to je stanje koje je slično, recimo, čiru na želucu, na dvanaestopalačnom crevu i sad te erozije mogu biti od početnog do nekog A, B, C, D stadijuma, gde kada su jasno izražene, praćeni su simptomima jakog bola u sredogruđu i ako se ne leči dovodi do suženja jednjaka, odnosno otežanog gutanja hrane.

Najopasnija komplikacija je Baretov jednjak i nastaje kao rezultat dugogodišnjeg hroničnog refluksa gde je prisutan sadržaj žuči i to je neka vrsta predkarcinoze. To je karcinom sa najvećim porastom incidence od svih solidnih tumora, od preko 500 odsto u poslednjih 30 godina i postao je dominantan tip tumora jednjaka".

Koliko dugo treba da traje refluks da bi se razvio ozbiljan problem?

"U pitanju su godine, to je jako dugačak proces i neće ništa da se desi preko noći i zato je bitno sa jedne strane otići na rutinski pregled i to stalno ponavljamo svima, rutinska endoskopija čak iako ne osećate nikakve simptome, apsolutno je nešto je preporučljivo da se odradi u nekoj srednjoj dobi, a već i na blagu pojavu simptoma nije dovoljno uzimati lekove koji će da ublaže simptome, nego da se istraži šta je u pozadini toga".

