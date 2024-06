PO VRUĆINI SE DRUGAČIJE VJEŽBA I JEDE! Najgori su toplotni grčevi, odmah uradite 3 stvari

Dr Marija Marković savjetuje kako treba da vježbamo, ali i šta da jedemo i pijemo tokom vrućina.

Oni koji se aktivno bave fizičkom aktivnošću ili jednostavno vole da šetaju, visoke temperature i nagle promjene vremena, sunce, pa kiša, mogli bi da im naprave zdravstveni problem. Dr Marija Marković iz Gradskog zavoda za javno zdravlje za RTS savjetovala je da bilo kakvo vježbanje treba da bude u skladu sa trenutnim tjelesnim sposobnostima.

"Treba da prilagodimo nivo fizičke aktivnosti uslovima oko nas. Fizička aktivnost, zajedno sa uticajem velike toplote kojoj smo izloženi posljednjih godina tokom ljeta može da dovede do toplotnih grčeva, toplotne iscrpljenosti, do toplotne sinkope, sunčanice, a može i, ako se vježba dok smo direktno izloženi suncu da dođe do toplotnog udara", izjavila je dr Marković iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Kada se zbog neadekvatnog vježbanja dogode nevoljna grčenja mišića, posebno sitnijih, nemoguće ih je kontrolisati, a stanje prati osjećanje nelagode pa i nesvjestica. Sve se to dešava zbog pretjeranog znojenja i manjka elektrolita.

"Potrebno je zato prilagoditi se. Ili da smanjimo intenzitet vježbanja, ili da smanjimo vrijeme vježbanja. Ako dođe do toplotnih grčeva, treba prekinuti vježbanje, povući se u hladovinu i prije svega, nadoknaditi tečnost, najbolje tečnošću sa elektrolitima, pošto su oni neophodni, njih najviše gubimo znojenjem", objasnila je dr Marković.

Dr Marković je dodala da je opšti savjet izbjegavanje boravka na otvorenom između 10 i 17 sati. Kaže i da je za vrijeme treninga najbolje izabrati rano jutro ili predveče (ne neposredno prije spavanja) uz adekvatnu laganu odjeću, zaštićenu glavu na primjer, kačketom, uz obaveznu flašicu vode koju uvijek treba da imamo kod sebe. Vodu treba piti češće i laganim gutljajima, kada smo u intenzivnom treningu. Pored vode, preporuka su voćni sokovi, limunada... Ljetnji obroci treba da budu lagani, manji i treba da izbjegavamo ljutu, prezačinjenu i previše masnu i slatku hranu, savjetuje dr Marković.

Za rekreativce je najbolje da malo smanje intenzitet vježbanja. Kada je izbor između vejžbanja na otvorenom i vježbanja u zatvorenim klimatizovanim prostorijama, dr Marković kaže da je prijatnije, kada su velike vrućine, u zatvorenom, ali ne direktno ispod klima uređaja, i ne u prostoru u kome je temperatura drastično niža od spoljne. Onima koji ne mogu da zbog prirode posla izbjegnu boravak na otvorenom, dr Marković savjetuje pauze na pola sata, u hladu, uz hidrataciju.

