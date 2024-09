Pet razloga zašto se često razboljevate: Na neke niste ni pomislili, prestaćete da nosite tablete za svaki slučaj

Bilo da je u pitanju prehlada, grip ili opšta malaksalost, vaše tijelo vam daje znake kada imuni sistem ne radi optimalno.

Izvor: New Africa/Shutterstock

Da li ste primjetili kako se neki ljudi nikada ne razbole, a vi možda uvijek sa sobom imate kutiju tableta za "hitne slučajeve"? Bolje se osjećate ako ste uvijek spremni na moguće glavobolje, bolove u stomaku, probavne smetnje, prehlade itd. A zašto vam se to dešava tako često?

Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), odrasla osoba ima u prosjeku dvije do tri prehlade godišnje. Ipak, pojedine osobe su im sklone iznenađujuće često, prenosi wellandgood.com. "To se razlikuje, posebno među ženama", kaže Nikhil Bhaiani, stručnjak za zarazne bolesti u Bedfordu u Teksasu. Konkretno, žene između 20 i 30 godina imaju više epizoda prehlade od muškaraca, dodaje on. Drugi faktori takođe igraju ulogu, a mnogi od njih su povezani sa životnim stilom, što znači da možete da ih kontrolišete. Evo glavnih razloga zašto se razboljevate češće od drugih ljudi, prema rečima stručnjaka:

1. Ne spavate dovoljno

Da li obično ostajete budni do poslije ponoći? Ovo može da bude jedan od glavnih uzroka. Prema Bhaianiju, nedovoljno sna utiče na sposobnost vašeg tijela da se bori protiv bakterija. Ljudi koji spavaju samo šest sati noću, imaju četiri puta veće šanse da se prehlade kada su izloženi virusu u poređenju sa onima koji spavaju sedam sati ili više, prema značajnoj kliničkoj studiji objavljenoj u časopisu Sleep.

Šta da radite: Napravite raspored, čak i ako to podrazumijeva da budete malo strogi prema sebi. Disciplina će biti vaš najbolji prijatelj, posebno nakon 30. godine, kada tijelo akutnije osjeća neprospavanu noć. Podesite vrijeme za spavanje prije ponoći (idealno u 22:00) i pobrinite se da se naspavate dovoljno. Ako imate problema sa stalnim spavanjem, obratite se svom ljekaru.

2. Pod stresom ste

Nažalost, stres u velikoj meri utiče na otpor našeg tijela. Kada ste u režimu borbe, vaš imuni sistem je ugrožen, prema studiji iz 2021. objavljenoj u Perspectives in Psychological Science, koja se bavila faktorima koji ljude čine podložnijim koroni. Kao rezultat toga, klice kojima ste svakodnevno izloženi, lakše prolaze kroz odbrambeni sistem tela i izazivaju infekciju, prema Klivlendskoj klinici.

Šta da radite: Stres je teško kontrolisati, ali razmislite o načinima aktivnog opuštanja, kao što su meditacija, ples, čitanje, šetnja, sport. Vežbe disanja su takođe opcija, posebno kada se osjećate preopterećeno.

3. Imate nedijagnostikovano stanje

Ako imate hronični zdravstveni problem, posebno onaj koji slabi ili potiskuje imuni sistem, rizik od češćeg oboljevanja se povećava. Prema Klivlendskoj klinici, sledeći uslovi slabe vaš imuni sistem:

Reumatoidni artritis

Psorijaza

Kronova bolest

Ulcerozni kolitis

Uspored rad ili preaktivna štitna žlijezda

Multipla skleroza

Dijabetes tip 1

Šta da radite: Idite kod ljekara radi ispitivanja ako sumnjate da imate neku od ovih bolesti.

4. Imate djecu

Ako imate djecu, oko njih ste izloženi većem broju klica, pa je moguće češće obolevati, kaže dr Bajani. Roditelji sa samo jednim djetetom kod kuće imaju 28 odsto veću vjerovatnoću da obole od virusne infekcije tokom godine, u poređenju sa odraslima koji ne žive sa djecom, pokazala je klinička studija zaraznih bolesti. Imati dvoje ili više djece povećava rizik još više.

Šta da radite: Pitajte doktora da li možete da se odlučite za dodatak ishrani koji će pomoći cijeloj porodici, na primjer vitamin C.

5. Nedostaju vam važne hranljive materije

Većina nas zdrave navike u ishrani stavlja na kraj, posebno kada život postane stresan. Ipak, tada nam je najpotrebnija hranljiva hrana koja štiti telo i smanjuje rizik od nastanka bolesti. Vitamini C, D i E zajedno sa mineralima kao što su cink i selen igraju ključnu ulogu u podržavanju imunološke funkcije. Obavezno uključite u ishranu salate, povrće, zelenilo, zdrave masti i kvalitetne proteine kako bi vaše tijelo bilo snažno bez obzira na okolnosti.

Šta da radite: Ako sumnjate da imate određene nedostatke, ne bi bilo loše da uradite krvnu sliku i vidite tačne rezultate. Ljekar tada može da vam prepiše dodatke ishrani sa hranljivim materijama koje možda nećete apsorbovati u ishrani.

(MONDO