Svi se gojimo od novembra do januara: Dijetetičar otkriva greške i dva pravila koja ne lijepe salo za stomak

Kako se ne biste ugojili tokom praznika, sve što treba da uradite, jeste da poslušate savjete dijetetičara.

Iako jedva čekamo Novu godinu, plašimo se da će naši napori za vitku figuru biti uzaludni u borbi protiv ukusnih kolača, slatkog kuvanog vina i drugih omiljenih poslastica. Ipak, ne treba paničiti. Sve što treba da uradite, jeste da se pridržavate dva jednostavna pravila koja je otkrio dijetetičar Luk Hana.

Na prazničnoj trpezi uvijek sve izgleda primamljivo, od peciva do slanih jela. Čak i ako vam se ne sviđa, ponekad je teško odoljeti da pojedete još jedno parče torte. Iako nema ništa loše u tome da jedete malo više, redovno prejedanje dovodi do povećanja telesne težine, pogotovo što je povećanje tjelesne težine prilično uobičajeno u jesen i zimu, kao što je primijetio dijetetičar Luk Hana.

On je podelio video na TikTok-u i otkrio šta da radite kako ne biste protraćili sve napore i navike koje ste sprovodili tokom cijele godine. On je prokomentarisao i činjenicu da trenutno možete da pročitate mnogo oprečnih savjeta o tome kako preživjeti prazničnu sezonu. Prema rečima dijetetičara, neki savjeti mogu samo da vas zbune, umjesto da vam pomognu.

Kako da se ne ugojite tokom praznika?

Dijetetičar Luk Hana priznao je da mnogi ljudi strahuju da će njihova težina tokom praznika drastično porasti. To može da se desi ako vam je teško da ograničite broj kalorija u svakodnevnom životu ili se pridržavate principa "sve ili ništa" ili periode prejedanja smjenjujete sa periodima gladovanja.

Prema riječima dijetetičara, trebalo bi da razmišljate o mekim ciljevima. Prvo, treba da shvatite da svi imaju periode kada rade više (bolje jedu, više vježbaju) i manje. Dakle, kada se približi decembar, ne treba zaboraviti na sopstvena pravila i baciti ih u zaborav za cijeli mjesec. I dalje treba da obezbedite odgovarajući nivo aktivnosti i broj zasitnih obroka, ali u isto vrijeme ne smete da odustanete od zadovoljstva učešća na prazničnim okupljanjima i isprobavanja raznih specijaliteta.

Luk Hana se pozvao na jednu studiju objavljenu u časopisu Current Obesity Reports 2020. godine, koja je otkrila da je prosječna osoba dobila oko 0,7 kg između novembra i januara. Iako se možda ne čini mnogo, može se dodati tokom godina: "Dobijanje nekoliko kilograma svake godine se vremenom povećava, tako da sezona praznika može da ima značajan uticaj na povećanje tjelesne težine tokom života".

Dva pravila koja će vas spasiti neželjenih kilograma

Dijetetičar je ukazao na dva važna pitanja koja mogu da smanje rizik od debljanja u decembru. Pre svega, trebalo bi da se zabavite tokom sezone godišnjih odmora, ali u isto vreme to ne bi trebalo da bude izgovor da nekoliko mjeseci "izletite iz koloseka".

"Napravio sam mnogo snimaka u kojima govorim o tome kako jedan dan ili čak nekoliko dana prejedanja nije nešto o čemu treba da brinete, što je i dalje tačno. Međutim, kada se produži nedjeljama ili čak mjesecima, može da postane problematično", rekao je.

Drugo pravilo je da budete svjesni šta jedete i zašto: "Razmišljanje o tome da li neku hranu vrijedi ili ne vrijedi jesti povezano je sa boljom kontrolom težine i kalorija. Budite svesni da li vam hrana zaista koristi. Ovaj savet je zasnovan na drugoj studiji, objavljenoj u časopisu Obesity Science and Practice 2020. godine".

