Glumačka legenda ima fantastične savjete za Novu godinu: Cijenite život iako je težak (VIDEO)

Glumac Entoni Hopkins čestitao Novu godinu i dao ljudima koji prolaze kroz pakao razloge zbog kojih treba da se bore...

Izvor: Twitter/@AnthonyHopkins/screenshot

Želio bih da vam poželim srećnu Novu godinu i kažem da danas obilježavam 47 godina kako sam trijezan. Ne želim da ovo bude mračna poruka, nego da vam probudi nadu. Ja sam liječeni alkoholičar i znam da među vama ima mnogo onih koji se muče, u vrijeme "otkazivanja", mržnje i beskompromisnosti...", kaže slavni Entoni Hopkins u videu objavljenom na Twitteru.

Obratio se javnosti snažnom, emotivnom porukom:

"Budite dobri prema sebi. Budite dobri. Držite se podalje od toksičnih ljudi, živite svoj život i budite ponosni na njega. Prije 47 godina ja sam bio u očajnom stanju, i nije mi bilo ostalo mnogo života. Jednog dana sam shvatio da nešto zaista nije u redu sa mnom, ali nisam shvatao da je to mentalno, fizičko i emotivno stanje koje se zove alkoholizam i spada u bolesti zavisnosti. Nisam stručnjak za zavisnost, ali znam da sam ja nakon svega izgradio život u kome me niko ne zlostavlja. A svima vama kojima se to dešava, želim da poručim da ih ne slušate i da poštujete i volite sebe. Cijenite život, iako je težak.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, razgovarajte s nekim koga poštujete, bilo da je riječ o terapeutu ili programu odvikavanja. Svugdje na svijetu postoji program za odvikavanje, koji će vam pomoći da otkrijete šta vam je, i ne košta ništa. Život će vam se promijeniti, kao i moj. U to vrijeme nisam mogao da zamislim da ću danas da živim ovako.

Potražite pomoć, nemojte da vas bude sramota, budite ponosni na sebe i ne dozvolite nikome da vas ponižava. Nikome. Ako ćete biti ljuti, budite ljuti na one koji vam to rade. Slavite sebe, baš kao što i ja radim, iako ni ja nemam pojma o bilo čemu... S ljubavlju", završio je glumac poruku, koja je za sat vremena skupila više od 200 hiljada pregleda.

