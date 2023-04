Skinuo se Mima Karadžić: Ovako izgleda u 68. godini!

Glumac Mima Karadžić pozirao "toples" povodom proslave rođendana

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac i producent Milutin Mima Karadžić, prije nekoliko dana je dospeo u centar pažnje medija, kada se na premijeri predstave "Laž", pojavio sa 35 godina mlađom koleginicom, s kojom je navodno u vezi.

Sada je na društvenim mrežama objavio slike i snimke s proslave svog 68. rođendana, na kojima se vide brojne kolege u restoranu u kojem je organizovao slavlje, ali i jedna "toples" fotografija.

"Od sinoć, od ponoći, mnogi i poznati i nepoznati i svakakve novine i Instagram i svi mi čestitaju rođendan. Još bih zamalo pomislio da sam važna ličnost. Ipak, znam da nisam, ali svima koju su me se sjetili ovim putem veliko hvala", napisao je proslavljeni glumac pored fotografije na kojoj pozira go do pojasa.

Brojni pratioci su mu čestitali rođendan, i poručili da "se drži bolje nego većina duplo mlađih muškaraca". Pogledajte:

(MONDO)