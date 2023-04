HARI POTER POSTAO TATA: Tek što su saopštili lijepe vijesti, već GURAJU KOLICA!

Glumac i zvijezda filmova o Hariju Poteru, Danijel Redklif dobio je svoje prvo dijete koje mu je podarila 5 godina starija glumica Erin Drejk.

Izvor: YouTube/ Access Hollywood/screenshot

Najpoznatiji čarobnjak na svijetu već više od deset godina uživa pored svoje izabranice Erin Drejk koja je od Danijela Redklifa starija 5 godina. Njih su paparaci nedavno uslikali na ulici kada je otkriveno da je Erin u drugom stanju, a glumac je tu priliku iskoristio i da lijepe vijesti podijeli s pratiocima na društvenim mrežama.

Sada je popularni par uhvaćen u još jednoj šetnji ulicama Njujorka, ali ovaj put su gurali kolica i njihovu bebu u njima. Zasad nije poznato jesu li dobili sina ili ćerku. Danijel je pokušao da se sakrije ispod kačketa i zaštitne maske za lice, ali paparaci su ga ipak primijetili.

"Danijel i Erin ne mogu biti srećniji, apsolutno su oduševljeni i jedva čekaju da postanu tročlana porodica. Nedavno su rekli vijest svojim porodicama i prijateljima i ovo je za njih jako uzbudljiv period", otkrio je njima blizak izvor za The Mirror nakon što se pročulo da čekaju prinovu.

"Danijel je jako uzbuđen što će postati tata. Njegov odnos s Erin zaista je poseban i svi misle da će biti sjajni roditelji", potvrdio je drugi izvor za The Sun.

Danijer i Erin upoznali su se dok su zajedno radili na filmu "Ubij svoje najdraže" 2012. godine i zajedno su više od deset godina. Erin je do sada igrala u ostvarenjima "The Marvelous Mrs. Maisel", "Good Girls Revolt" i "Still Alice", koje je bilo nominovano za Oskara.

