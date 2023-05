Seka Aleksić hit na Tviteru: Stala u zaštitu djevojčice iz Vrbasa, ide s njom na maturu!

Pjevačica Svetlana Seka Aleksić oduševila je domaću javnost zbog odlaska na maturu sa djevojčicom iz Vrbasa koja je bila žrtva vršnjačkog nasilja

Srbija i region su ovih dana oduševljeni postupcima javnih ličnosti koje su se udružile da usreće djevojčicu iz Vrbasa, koja je bila žrtva vršnjačkog nasilja u svojoj osnovnoj školi.

Prva je na priču o djevojčici kojoj su školski drugari donijeli bakarnu žicu, a potom odbili da s njom idu na maturu, reagovala pjevačica Seka Aleksić, koja se u međuvremenu dogovorila sa njom da joj bude pratilja na proslavi povodom kraja škole, a u akciju se uključio i košarkaš Vladimir Štimac, koji se čuo sa djevojčicinim ocem.

Od kako je Seka na Tviteru postavila pitanje "gdje je ta devojčica, ja hoću da idem s njom na maturu", interesovanje ostalih na ovoj društvenoj mreži ne jenjava. Dok svi pišu da je "ispala čovjek" i da je "i sama bila žrtva vršnjačkog nasilja", jedan korisnik je napisao:

"Za Seku sam znao da je kul lik onog trenutka kada sam saznao da je riba, usred njive, daleko od svih, napravila kuću".

Pjevačica je ubrzo reagovala na ovaj tvit i otkrila i da je zbog toga bila na meti podsmijeha:

"Jao, i za to me je ismijavalo nekoliko javnih ličnosti - 'napravila kuću u kukuruzima', a ja kad ustanem i čujem crkut ptica, moje kokoške, pse, žubor vode... to nema cijenu".

Pogledajte kako izgleda kuća Seke Aleksić:

