Cvijanović se oprostila od slavne pjevačice: Toliko lijepih godina uz muziku Tine Tarner...

Predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izrazila je žaljenje povodom smrti pjevačice Tine Tarner, navodeći da je toliko lijepih godina provela uz njenu muziku.

Cvijanovićeva se osvrnula i na neprolazne hitove Tine Tarner, poput "Simply the best" i "What's love got to do with it", kao i vanvremenskih dueta sa Erosom i Brajanom Adamsom.