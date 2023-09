"Prišao mi tip u roze šortsu..." Trifunović otkrio šta se desilo u POLICIJI u Splitu

Glumac Sergej Trifunović ispričao je sve detalje privođenja u Hrvatskoj.

Sergej Trifunović nedavno je završio u policiji u Splitu jer je psa na plaži na Obojenoj vodio bez povodca. Na kraju je u samo dva dana platio čak nekoliko kazni, a na godinu dana mu je i zabranjen ulazak u zemlje EU. Kako je ranije ispričao u sudu je rekao "Vi baš želite mene da j**ete?", a sada je ispričao sve detalje događaja.

"Prišao mi je jedan tip, očito homoseksualac, i rekao mi: 'Ne možete ovde sa pasom, neko će vam zvati policiju'. Neće mene ped***** u pink kupaćim gaćama otjerati odavde, duvaj ga...", rekao je Trifunović u emisiji "Zavidavanje", pa dodao: "Ped***** je karakterna osobina, da se razumjemo", dodao je nakon što ga je voditelj upozorio na rječnik.

Ispričao je da je za nekoliko trenutaka došla policija, a prema njegovim riječima, on im se izvinio i tražio da se osuši, međutim oni su mu tražili dokumenta i zatim ga odveli u policijsku stanicu - "Vi stvarno hoćete da me je*ete", rekao im je tada Trifunović.

Glumac kaže da se u policiji odjednom pojavila neka žena u svojstvu svjedoka koja je rekla da je ona pozvala policiju. Nazvao je prijatelja Ljubu Pavasovića Viskovića koji mu je poslao advokaticu - "Naje*ao bih da sam bio sam", rekao je Trifunović i priznao da je u policiji, gdje su ga navodno držali sedam sati, izgubio živce, ali da se ne seća šta je sve izgovorio policajcima.

Razjareni Trifunović nazvao je Bojana Ivoševića "mladim jumferom liberalom". Tvrdi da je nova policijska ekipa došla čim je počeo da jede u jednom restoranu nakon odlaska iz policije - "Pojavilo se deset pit bullova u jednom trenutku, dva policijska auta i sedam policajaca. Pas je sve vreme bio vezan. Mi smo sedeli ispred ugostiteljskog objekta, na zidiću. Pojavilo se njih 17", tvrdi glumac.

"Policajac mi je rekao da zna što mi se dogodilo i da će mi on ponovno to isto napraviti", ispričao je. Prema njegovim rječima, on je pitao policajca zašto će da ga kazni ako je pas na povodcu, a ovaj mu je na to navodno odgovorio da to "nije njegovo zapažanje".

Trifunović također tvrdi da mu je nakon incidenta navodno prišao Bojan Ivošević i fotografirao se s njim kako bi mu sve pokušao objasniti - "Ne bi mi bilo dobro u trbuhu da ponovno odem u Split. Poslije gorkog ukusa sper** u ustima nemam želju da odem u Split", zaključio je. Ističe da su mu policajci na Bajakovu stavili lisice i naplatili kaznu za vređanje, iako on tvrdi da policiju nije vrijeđao, a oni su navodno bili šokirani tvrdnjama splitskih kolega i "dobili naredbu da ga predaju interventnoj policiji".

