Skandal u Španiji: Nevjerstvo kraljice Leticije uzburkalo javnost

Skandal trese Španiju otkako je u javnost isplivala vijest o nevjerstvu kraljice Leticije.

Bivši zet španske kraljice Leticije Haime Del Burgo nedavno je iznio tvrdnje na račun slavne brinete, bivše voditeljke i sadašnje članice najmoćnije porodice. On tvrdi da je bio u vezi sa Leticijom prije nego što se oženio njenom rođenom sestrom Telmom, a podijelio je i kraljičin selfi kao navodni dokaz njihove ljubavi.

Španski mediji pišu da je Del Burgo planirao da zaprosi Leticiju kada je ona objavila da se zabavlja sa Felipeom, koji je u tom trenutku još uvijek bio prestolonasljednik. Nakon što je vjeridba objavljena 2003. godine, slavna Špankinja je navodno zamolila Haimea da bude svjedok na njenom vjenčanju.

On je naveo: "Kada smo se vidjeli, uhvatila me je za ruku i pitala me zašto je nikada nisam pitao da se uda za mene. Očigledno nisam odgovorio. Bodrio sam je koliko sam mogao. Posljednje što mi je rekla prije nego što smo se pozdravili u tom restoranu bila je molba: "Nikad me ne ostavljaj".

Ovaj preduzetnik, ipak, tvrdi da su on i Leticija nastavili da imaju romantičnu vezu i posle njene udaje, te da je zadržao poruke, fotografije i video snimke kao dokaz. On navodi i da mu je ona 2010. rekla da ga voli dok su ležali u visećoj ležaljci pored bazena u njenoj kući.

"Ljubavi. Nosim tvoju maramu. Zbog nje se osjećam kao da si pored mene. Brine se o meni. Štiti me. Brojim sate do ponovnog viđanja. Volim te", piše u poruci koju je navodno Leticija poslala Haimeu, a sadržaj je objavio lično on na Tviteru.

Iako su njegove tvrdnje, te sama fotografija podigli puno prašine, puno internet korisnika dovelo je u pitanje validnost ovih informacija, s obzirom da nema dokaza da je Leticija baš njemu poslala ovu poruku i fotografiju. Haime je naknadno ugasio svoj nalog.

De Burgo je naveo i da je romansu sa španskom kraljicom započeo na putu za Veneciju, mnogo prije njene veze sa tadašnjim prestolonasljednikom. Takođe, istakao je i da je planirao da je zaprosi, kao i da je ona željela da dobiju dijete. Leticija mu je kasnije navodno rekla da je 'upoznala nekoga ko bi je obavezao da napusti svoju profesiju', što ga je navelo da zaključi da je njen misteriozni partner Filipe.

"Nemamo komentar o tome", rekao je portparol španske kraljevske porodice za "Femail" apropo čitave situacije.

