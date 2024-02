PRINC VILIJAM PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON VIJESTI O OČEVOJ BOLESTI: Sprema se da održi VAŽAN GOVOR

Princ Vilijam je viđen prvi put u javnosti nakon što su objavljene vijesti da kralj Čarls boluje od tumora.

Iako je Palata u svojoj zvaničnoj objavi tvrdila drugačije, kralj Čarls se na neko vrijeme povukao sa svojih zvaničnih dužnosti. Došlo je vrijeme da njegov stariji sin Vilijam zasija.

Budući kralj, Vilijam, viđen je po prvi put u javnosti nakon što je odjeknula vijest o Čarlsovoj dijagnozi. Kako The Sun izvještava, kralj Čarls je odstupio sa dužnosti, kako bi krenuo sa liječenjem, a veći teret kraljevskih dužnosti sada snosi princ Vilijam. On je prvobirno morao da reorganizuje svoje planove, kako bi se brinuo o supruzi Kejt Midlton, koja je nedavno imala ozbiljnu operaciju abdomena, i planirao je da se povuče iz očiju javnosti na dvije do tri nedjelje i provede vrijeme sa porodicom. Međutim, dužnost zove, te je jutros držao investituru u zamku Vindzor.

Princ Vilijam je djelovao raspoloženo i nasmijano tokom ceremonije, dok je razgovarao sa zvanicama u zamku Vindzor. On će večeras prisustvovati svečanosti prikupljanja sredstava "Air Ambulance" u poznatom londonskom hotelu. Strani mediji prenose, da će iskoristiti priliku da održi govor u kom će spomenuti stanje svog oca, kao i da razuvjeri javnost da je sve pod kontrolom. Za to vrijeme, nije poznato da li se Vilijam sreo sa bratom Harijem, koji je došao u Britaniju čim je čuo vijesti o ocu.

