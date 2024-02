Hari se vratio kući: Princ je stigao u Englesku nakon vijesti o bolesti kralja Čarlsa

Princ Hari je ostavio sve razmirice sa strane, i došao da bude uz oca kome je dijagnostikovan tumor.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Kako strani mediji prenose, princ Hari je upravo stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo, zabrinut zbog zdravstvene situacije kralja Čarlsa.

Kralju Čarlsu je dijagnostikovan oblik raka, kaže Bakingemska palata. To nije rak prostate, ali je otkriven tokom njegovog nedavnog liječenja uvećane prostate. Tip raka nije otkriven, ali prema saopštenju palate kralj je u ponedjeljak krenuo na "redovne terapije", prenosi BBC.

Čarls je telefonom obavijestio članove bliske porodice o svojoj bolesti, uključujući i otuđenog sina Harija, koji je odmah došao iz Los Anđelesa da vidi svog oca. Kako The Sun izvještava, princ je upravo sletio na Hitrou aerodrom u Londonu, a loše vrijeme u Kaliforniji je učinilo da njegov let kasni. Još uvijek nije poznato gde će Hari odsesti tokom svog boravka u rodnoj zemlji.

Izvor: CB/CB / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Hariju je potrebna prethodna dozvola Bakingemske palate da ostane na kraljevskom imanju. Britanski mediji podsećaju da je letos morao da vrati ključeve od vikendice Frogmor kada su Hari i njegova supruga Megan Markl napustili imanje. Njegov zahtjev da ostane u zamku Vindzor, palata je odbacila kada je posljednji put posjetio Veliku Britaniju u septembru i Hari je na kraju odsjeo u hotelu.

Izvor: Profimedia/NIPI

Ovo će biti prvi put da provede neko značajno vrijeme zajedno u više od 18 mjeseci. Kraljevski posmatrači se sada pitaju da li bi to moglo najaviti "otopljenje" u odnosima. Za to vrijeme, mnogi nagađaju da li će dio kraljevskih obaveza preuzeti princ Vilijam. Čarls je posljednjih meseci često odlazio u nedjelju uveče u zamak Vindzor kako bi proveo vrijeme sa princom Vilijamom, piše The Sun, dodajući da su otac i sin sve bliži. Bakingemska palata je juče saopštila da su ljekari otkrili neodređeni oblik raka tokom liječenja benignog stanja prostate.

Za sada nije poznato da li su na put sa Harijem krenuli supruga Megan Markl i djeca, ali vjerovatnoća za to je veoma mala.

Vidi opis Hari se vratio kući: Princ je stigao u Englesku nakon vijesti o bolesti kralja Čarlsa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: g49 / Zuma Press /Tim Rooke / Shutterstock Editorial/ Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: g49 / Zuma Press /Tim Rooke / Shutterstock Editorial/ Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Paul Marriott / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: WPA-Pool / MEGA / The Mega Agenc (add new) Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Twitter/screenshot/@Freedom16356531 Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Photonews Scotland / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/CityNews Br. slika: 8 8 / 8

(The Sun/MONDO)