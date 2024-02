Ašer ga bezuspješno ubjeđivao: ZAŠTO JE BIBER ODBIO DA NASTUPA NA SUPERBOULU?

Prije velikog sportskog događaja, Superboula, na društvenim mrežama se spekulisalo da će nastupiti Ašerov dugogodišnji prijatelj Džastin Biber.

Izvor: s_bukley/Shutterstock

Džastin Biber je poznat po tome da često turneju ne završi do kraja, pa često otkazuje zakazane nastupe i ostavi fanove razočarane i u stanju nevjerice. On je sada najavio novu turneju, i mnoge obradovao neplaniranim nastupima u Kanadi. Međutim, izgleda da Biber nije još uvijek spreman da se vrati na scenu u punom sjaju.

Glavna zvijezda poluvremena Superboula u Las Vegasu bio je Ašer, a njemu se na sceni pridružila i Ališa Kiz. Kako prenosi Page Six, Biber je odbio da nastupi na poluvremenu jer nije osjećao da treba da nastupa. Zbog toga je pjevač, sa suprugom Hejli, utakmicu pratio iz udobnosti stadiona u Las Vegasu.

"Nema zle krvi između Ašera i Džastina. Džastin jednostavno nije bio za to, nije to osjetio", objasnio je izvor i dodao da je Ašer dao sve od sebe da pokuša da ubijedi Bibera jer je želio da stvori trenutak koji bi obilježio njihovu zajedničku istoriju. Kao što znamo, Ašer je imao veliku ulogu u stvaranju brenda Biber jer je pomogao mladom pjevaču da stekne svjetsku slavu sa samo 13 godina, a zajedno su nastupili 2010. u pjesmi "Somebody to Love".

Godine 2019. Biber je govorio o svojoj borbi sa anksioznošću, i otkazao preostale datume svoje turneje "Justice" 2022. godine. Pjevaču je dijagnostikovan Remzi Hantov sindrom, koji pored bolnog osipa može da izazove i paralizu lica i gubitak sluha. Međutim, ranije ovog mjeseca nastupio je uživo prvi put poslije više od godinu dana, na intimnoj svirci u Drake's History Clubu u Torontu uoči NHL All-Star vikenda 2024.

Ašer je nastupio na poluvremenu Superboula zajedno sa Ališom Kiz i H.E.R.-om, zajedno sa Lil Džonom, Ludakrisom, Džermejnom Duprijem i Vil. Uprkos nekim lošim ocjenama Ašerovog učinka, gledalo ga je nešto više od 30 miliona domaćinstava, prema podacima objavljenim dan nakon velikog sportskog događaja.

(Page Six/MONDO)