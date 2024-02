BAJAGA PROSLAVIO ROĐENDAN I 40 GODINA "POZITIVNE GEOGRAFIJE": Ovom iznenađenju se nije nadao! FOTO

Momčilo Bajagić Bajaga danas slavi 64. rođendan i 40 godina od izlaska prvog albuma benda "Pozitivna geografija".

Malo je onih koji bar nekada u životu nisu svoje ljubavi preboljevali uz "Plavog safira", "Poljubi me" ili "Otkada tebe volim", ili se veselili uz "Moji su drugovi"... Momčilo Bajagić Bajaga, jedan je od najplodonosnijih tekstopisaca i muzičara na domaćoj sceni i regionu. Zajedno sa njegovim Instruktorima, bend žari i pali od daleke 1984. godine.

Momčilo je danas poželio da proslavi šezdeset četvrti rođendan i četrdeset godina od izlaska "Pozitivne Geografije", sa članovima medija, a tom prilikom ga je čekalo i iznenađenje.

Geo-politički uslovi su se mijenjali, udžbenik geografije nije isti kao što je bio 1984. Da li volite jubileje, mnogo ih je bilo, ili ste prestali da brojite?

"Hvala vam što ste došli na moj rođendan, a ujedno želim da najavim i koncert koji će se odžati 21. aprila ove godine u Mts dvorani, tj. nekadašnjem Domu Sindikata, kako se te davne 1984. zvao. Riješili smo da napravimo koncert kao što je tada bio i izvodimo samo pjesme sa ovog albuma 'Pozitivna geografija".

Močilo se zatim zahvalio školi iz Aleksinca, koja mu je poklonila tortu sa likovim članova benda, i slikovito prikazanim pjesmama "442 do Beograda", "Lepa Janja". "Hvala im za ovu fenomenalnu tortu sa svim detaljima iz pjesama, sa šarenim pilulama, tu je i Janja, 442, a takođe da se zahvalim Gorankom Matić na fotografijama koje je napravila za omot albuma prije 40 godina i sada".

Budući da će to biti replika koncerta od prije četiri decenije, na istom mjestu, da li ćete uspjeti da se rukujete sa svim fanovima kao tada 1984.? To bi bilo po slobodnoj matematičkoj procjeni četiri i po sata samo rukovanja. Budući da je te godine bend dočekao svoju publiku tako što se rukovao sa svima, da li to isto možemo da očekujemo i 21. aprila 2024?

"Pa, nisam siguran da je to izvodljivo. Obzirom da jeste replika koncerta, ideja nam je da izvodimo samo pjesme sa tog albuma, i ako baš budemo morali možda neke pjesme koje su nastale iz vremena Riblje čorbe. To rukovanje je nekako išlo brže '84. iz prostog razloga zato što nije bilo mobilnih telefona sa foto-aparatima, tako da ako krene slikanje teško je izvodljivo," objasnio je Bajaga.

Gane Pecikoza, menadžer benda nadovezao se: "Treba da se rukuje i slika sa onima starijima, koji su tada bili na koncertu. A oni mlađi da vide da to može i tako", našalio se, i dodao da je ove godine povodom jubileja planirano čak četrdeset dva koncerta "Bajage i instruktora", a osim regiona već su zakazani i koncerti u Americi i Kanadi.

