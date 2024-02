Neda Ukraden u šatoru kod Gadafija: Obezbjeđenje su bile žene, među njima i Srpkinje

Neda Ukraden i voditeljka Bojana Lazić otkrile su sve detalje susreta sa pokojnim Muamerom el Gadafijem.

Jedna od najpopularnijih pjevačica u cijeloj bivšoj Jugoslaviji za kojom su muškarci ludjeli, Neda Ukraden i voditeljka Bojana Lazić otkrile su kako su se našle u šatoru pukovnika i vladara Libije Muamera el Gadafija. Njih dvije su u isto vrijeme posetile pokojnog pukovnika, a pevačica je otkrila vezu između jednog od njenih najvećih hitova i poznanstva sa Gadafijem.

Cela delegacija Srbije dobila je poziv da bude gost u Libiji, a među njima je bila i ova vlasnica raskošnog glasa.

"Bila je Vesna de Vinča, Rada Radenović, Marinko Rokvić, lekari, inženjeri. Imali smo priliku da se upoznamo sa Gadafijem. Sve institucije koje smo posećivalu, nije bio tu on. Upoznali smo ga u nekom luksuznom šatoru od svile. Svako od nas je rekao par reči, ja sam mu rekla da sam jugoslovenska pevačica i da je moja najpoznatija pesma 'Zora je', a on me je pogledao i rekao: 'Znam tu pesmu' i to je bilo sve. Posle toga nam je držao patriotski govor i više ga nisam nikad videla", rekla je Neda i otkrila još detalja susreta:

"Kada sam ja upoznala Gadafija, bilo nas je 106, bila je to neka kulturna delegacija. Slušali smo dosta o njemu, a on dolazi kao neki ''beduin'', mi vidimo stvarno Gadafi. Imamo i sliku od tada, mi smo se zvanično i predstavljali tamo, a trema je bila baš prisutna".

Saznala je i da se jedan od zvaničnika baš zaljubio uz njen najveći hit - "Desilo mi se i da zvaničnik koji je dolazio, takođe pevao i to mnogo dobro, a na kraju se ispostavilo da je studirao u Sarajevu, tamo oženio i uz tu pesmu upoznao ljubav svog života", otkrila je Neda u "Amidži šou".

I voditeljka Bojana Lazić je bila deo delegacije, ističe da joj je velika čast što je imala priliku da upozna čuvenog Gadafija, kao i to što se našla na početku karijere među našim najvećim zvezdama.

"To je bila 2007.godina. Tada sam imala 20 godina. Bila mi je velika čast sto sam bila deo srpske delegacije 2007. godine koja je posetila pokojnog pukovnika Muamera el Gadafija. U delegaciji je bilo oko 80 ljudi, bila su i Neda Ukraden, Olja Karleuša, pokojni Marinko Rokvić, njegov sin Nikola Rokvić, Vesna de Vinča, misice Srbije i Crne Gore. Mi smo imali prvu modnu reviju u istoriji Libije. Nosili smo kreacije kreatorke Vladanke Celić, koja je takođe bila sa nama", podsetila se Bojana za "Espreso" i dodala:

"Bili smo smešteni u Tripoliju. Sećam se da smo prošli rigoroznu kontrolu pre susreta sa Gadafijem. Muamer el Gadafi je organizovao proslavu u jednom velikom šatoru, rukovao se sa svih 80 ljudi koji su bili tu, uključujući i sa mnom. Meni je bilo interesantno što smo mi stajali u polukrugu, a on išao i rukovao se sa svakim ponaosob. Delovao mi je kao veoma prijatan čovek i ponavljao je kako mu je žao zbog raspada Jugoslavije. Kada smo bili u Tripoliju, rekli su nam da se ne udaljavamo od hotela iz bezbednosnih razloga i kretanje nam je bilo ograničeno. Moram priznati da mi je žao zbog svega što se tamo izdešavalo nakon nekoliko godina. Takođe mi je bilo vrlo zanimljivo što su njegovo obezbeđenje činile isključivo žene, a neke su bile i Srpkinje. To je putovanje i iskustvo koje se nikada ne zaboravlja", zaključila je voditeljka.

