Majka Mace Diskrecije otkrila: Ona laže, oduvijek je znala ko joj je otac

Maca Diskrecija je o ocu rijetko pričala, istakla je da ga nikada nije upoznala, pa je on ostao misterija za javnost, a njena majka je jednom prilikom otkrila više detalja.

Senada Nurkić poznatija kao Maca Diskrecija proslavila se učešćem u rijaliti programima, a nakon što je otvorila nalog na sajtu za odrasle više je nismo vidjeli u ovakvim rijaliti formatima. Gostujući u jednoj emisiji otkrila je da joj je sada zanimanje erotski model, da je imala preko 300 partnera, ali i šta je uslov da bi se upustila u intimni čin sa muškarcem.

Rođena je 09.03.1991. godine u Tuzli u Bosni i Hercegovini i potiče iz siromašne porodice koju čini samo njena majka Enesa Nurkić, koja se trudila da ćerki obezbijedi sve što je u njenoj moći. Starelta oca nikada nije upoznala, niti je on želio da se brine o njoj.

Njena majka, Enesa je jednom prilikom rekla da joj je Macin otac, kada je saznao da je trudna, ponudio novac da abortira. U vrijeme kada je Enesa zatrudnila on je bio oženjen, a ona je ispričala više detalja te priče.

Kako tvrdi njena majka u pitanju je poznati i bogati pjevač, kao i da Maca zna ko joj tata.

"Nikad ja od nje nisam krila ko je njen otac. Ona je bila punolhetna. Ja nisam tražila da on nju prizna, on je bio oženjen, ja nisam hthela ničiji brak da rasturim. Tad nisam imala nekog iskustva da se zaštitim, rodila sam je u 20. godini, ja sam '71. godište. On je tad imao ćerku od četiri godine. On je meni dao pare za čišćenje, ali ja nisam htjela da se očistim. Nije on sam kriv, i ja sam kriva što se nisam raspitala", rekla je Macina majka u emisiji "Glamur" i dodala:

"Ona je plod neuzvraćene ljubavi i ja sam rekla: 'Preuzeću odgovornost sama, pa makar i na putu spavala' i stvarno mi nisu dali da je dovedem kući. Tek nekoliko dana kasnije primili su me očuh i majka. I radila sam sve živo da ima sve što poželi".

"Ona je pričala da ne zna ko joj je otac i da ga traži, a sve zna! Kad je napunila dovoljno godina, ja sam joj rekla da ode da ga upozna. Njen otac je bio pjevač, bio je bogat i nju je on zanimao zbog toga što ima. Ali nije otišla da ga upozna, iako je mogla", otkrila je ona tada.

Od malih nogu, Maca je željela da postane poznata i pjevala je gdje god joj se ukazala prilika. Bila je na audiciji za muzički šou "Zvijezda možeš biti ti", ali nije prošla ni u drugi krug. Prvi dio nadimka je dobila jer je "umiljata kao mačka", a drugi jer je u intervjuu za TV Pink BiH na pitanje novinara: "Da li se neki muškarac zbog nje razveo?" odgovorila: "Nema potrebe za tim. Diskrecija zagarantovana".

Pogledajte 01:34 Maca DISKRECIJA o svom "ZANATU" : To nije posao, to je ljubav! Izvor: Kurir TV Izvor: Kurir TV

