SEVERINA U NIKAD BRUTALNIJEM IZDANJU NAKON FIJASKA: Pukla 30.000 € za novi spot koji neće da objavi!

Severina dala 30.000 € za novi spot, pa otkrila zašto ipak neće ugledati svjetlost dana!

Severina je polagala velike nade u pjesme sa svog najnovijeg albuma "Sorry", koji nije zaživio kod publike, pa je krajnje razočarana odlučila ne samo da ne objavi ostatak albuma (takozvanu B stranu) već i da stopira snimljen spot za jednu od pjesama.

Hrvatska pjevačica je, kako je i sama najavljivala na društvenim mrežama, trebalo da objavi pjesme "100 stepeni" i "Vudu riba" u okviru prvog dijela albuma (A strana), a za "100 stepeni" je snimila i visokobudžetni video-spot. Klip je snimljen još u junu prošle godine, a kako tvrde upućeni izvori, za njega je iskeširala 30.000 evra. Oni koji su ga vidjeli smatraju da je jedan od najboljih u njenoj dosadašnjoj karijeri.

Kad je vidjela da su joj pjesme koje je prvo objavila prošle vrlo loše (čak tri od njih za skoro godinu dana od objavljivanja imaju manje od dva miliona pregleda) sem dueta "Metak" sa Nućijem (13 miliona pregleda), Severina je donijela odluku da ovaj spot i još jednu numeru uopšte ne izbacuje u etar. Nešto kasnije odustala je i od cijelog drugog dijela albuma, pa je odlučila da potpuno promijeni muzički pravac i da se svojoj publici predstavi u starom-novom svjetlu i pjesmama na kojima trenutno radi, a za koje se još ne zna kada će se naći pred publikom.

Pjevačica se nije javljala na pozive za komentar na ova saznanja. I sama Severina je priznala da njen posljednji album publika nije prihvatila kako je ona očekivala. "Za vrijeme teških razdoblja odlazila bih u studio samo da ne mislim na sudove, na koje bih odlazila jednom do dva puta mjesečno. U studio sam išla samo da stvaram, na radnu terapiju. Neću objaviti drugi dio albuma. Počela sam da mislim i radim na skroz novom, i to s velikim optimizmom", rekla je ona, pa dodala: "Novi album mi se sviđao dok sam ga radila, ali kad je izašao, publika ga nije prihvatila u mjeri na koju sam inače navikla. Neke pjesme su baš hitovi, ali ukupno... Ni Modrić ne igra isto u svakoj utakmici. To mi je novo i zanimljivo iskustvo. Takve stvari me tjeraju dalje, napraviću novi album. Bitno je raditi, ne stajati", istakla je Severina za hrvatsku Gloriju.

