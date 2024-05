SLAVNA GLUMICA IZAZVALA POLEMIKU: "Moje Kćerke su studentkinje a i dalje spavaju sa mnom u krevetu"

Priznanje Bruk Šilds podijelilo je javnost - neki ovo smatraju čudnim, dok je drugima to potpuno normalna stvar.

Bruk Šilds (58) proslavila se ulogom u filmu "Plava laguna" kada je imala samo 14 godina. Ljubavne scenetada maloljetne Šilds izazvale su kontroverzu, a ona nije krila da se nakon prvog porođaja suočila sa ozbiljnom postpartum depresijom.

Glumicine ćerke su sada studentkinje, ali njihova majka priznala je da čak i sada još uvijek ponekad zajedno spavaju u krevetu, što je iznenadilo dio javnosti.

"Znate, kad moj muž ode na bilo kakav poslovni put ili ga iz nekog razloga nema kod kuće, one i dalje spavaju sa mnom u krevetu. Još uvijek zajedno gledamo romantične komedije. One su moje bebice i uvijek će to biti", rekla je Šilds o bliskom odnosu s ćerkama Rovan (20) i Grier (18) u "The Jess Cagle Show"-u Sirius FM-a.

Budući da su Grier i Rovan spremne napustiti roditeljsko gnezdo zbog odlaska na koledž, Bruk je rekla da "izbjegava" pomisao da ih više nema u kući. "Da, izbjegavala sam razmišljati o tome jer će mi ljudi reći: 'Oh, tako će ti laknuti', a ja jednostavno ne mislim da će se to dogoditi", rekla je. "Ne mislim da će se to dogoditi. Pomislila sam: 'Pa, one će se ipak vratiti', a usput, troškovi života u ovom gradu ionako su toliko previsoki da bi mi to moglo ići u prilog", dodala je glumica koja se nada da će njene kćerke često dolaziti kući.

Glumica je takođe išla na maturu sa mlađom kćerkom. Inače, Šilds nije prva slavna osoba koja je priznala da i dalje spava sa svojom djecom. Starleta srpskog porekla Koko Ostin, takođe je priznala da njena kćerka Šanel još uvijek dijeli krevet s njom i njenim suprugom, američkim reperom Ajs Tijem, iako ima osam godina.

Bivša djevojka Kanijea Vesta, Džulija Foks, takođe je priznala da njen trogodišnji sin Valentino spava s mamom u krevetu. Ipak, niko od njih nema odraslu djecu popu Šilds, čiji je slučaj ipak nešto neobičniji.

