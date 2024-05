Džon Bon Džovi i njegova supruga Dorotea Harli u braku su od 1989. godine, a kao krunu ljubavi dobili su četvoro djece, ćerku Stefani, i sinove Džesa, Džejkoba i Romea.

Izvor: Debby Wong/Shutterstock/Instagram/jakebongiovi

Slavni roker, Džon Bon Džovi, jednom prilikom je rekao da njegova djeca odrastaju daleko od javne scene, ali je Džejkob Džejk Bon Džovi odlučio da kroči na tu istu javnu scenu. Džejk ima 22 godine i glumi u filmu "Rockbottom" (2024) i to pjevača hevi metal benda iz 1980-ih pa nosi periku vrlo sličnu nekadašnjoj frizuri svog oca.

Čuveni muzičar podržava sina u njegovoj glumačkoj profesiji, kao i njegovu vezu sa britanskom glumicom Mili Bobi Braun. Džejk i Mili su u vezi od 2021. godine, a roker je u emisiji Endija Koena poručio: "Mili je divna, Džejk je jako, jako srećan".

Poznata glumica je priznala da nije razmišljala o vjenčanju dok nije srela Džejka:

"To nikada nije bila moja namjera, da budem supruga", objasnila je za Glamour i dodala: "Ali nakon što sam upoznala Džejka i vidjela da ne moram da budem 'ona stereotipna supruga' za njega... Ni on ne želi da to budem. On želi da radim svoj posao i živim svoj život, i držaće me za ruku tokom tog procesa. Pomislila sam: 'Oh, stvarno želim ovo'".

Džejkob je rođen na Floridi, njegov otac je 2020. godine izjavio da njegov sin planira da upiše studije glume na Sirakuza univerzitetu, ali se Džejk nije vratio na fakultet nakon prve godine - možda se to desilo jer je dobio ulogu.

Slavni roker u iskrenoj ispovijesti za ABC, je nedavno nagovijestio da je spavao sa više od sto žena. I ovo priznanje možda ne bi bilo čudno obzirom na život rokera na turnejama, osim jedne činjenice - a to je da je on u braku 35 godina sa svojom dragom iz srednje škole Doroteom Harli.

Vidi opis Bon Džovijev sin je ozbiljan frajer: Ima 22 godine i oženiće "Eleven" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Debby Wong/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Debby Wong/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Debby Wong/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Everett Collection/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: s_bukley/Shutterstock Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Shelly Wall/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Netfalls Remy Musser/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Rena Schild/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

(MONDO)