"Tijelo od milion dolara": Isplivale stare slike Jelene Đoković, pogledajte kako izgleda u bikiniju

Na mečevima je jedna od najljepše odjevenih dama, a na plaži - najzategnutijih!

Supruga najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića, Jelena Đoković, važi za jednu od najelegantnijih dama koje se mogu vidjeti "u publici" na njegovim mečevima.

Na Olimpijadi su svi zurili u njene minđuše vrijedne pola miliona, a sada, zahvaljujući društvenim mrežama, i njene isklesane trbušnjake i zategnute butine!

Jelena propagira prirodan izgled, javnost je imala prilike da je vidi bez šminke, ali ne i u kupaćem. Supruga Novaka Đokovića je prije nekoliko godina na društvenim mrežama, objavila sliku kojom je željela da otkrije u kojoj fazi je njihov sin Stefan, ali je svu pažnju ukrala njena figura.

"Stefi je sada u fazi kada on želi da slika, a ne da ga samo mi slikamo. Uvijek je on bio zvijezda, a sada želi malo da i on drži kameru. Kada on slika mamu, mama je najljepša na svijetu! Doduše, možete da vidite samo neke dijelove mene jer on kad slika, baš slika prst, ruku, jednu nogu, pijesak... i tako", napisala je tada Jelena Đoković.

