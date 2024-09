"Uspjela sam bez njegove pomoći": Da li znate ko je slavni otac "Emili iz Pariza" čije hitove svi znate?

Mnogima je promaklo da junakinja "Emili u Parizu" ćerka ovog čuvenog muzičara!

Izvor: Tinseltown/Shutterstock

Za Lili Kolins (35) danas rijetko ko da nije čuo, a sve zahvaljujući popularnoj seriji "Emili u Parizu", čija je 4. sezona upravo izašla na Netfliksu. Ona se za svoje mjesto pod suncem i te kako izborila, toliko da je mnogima promaklo da je ona - ćerka proslavljenog muzičara Fila Kolinsa!

Ovaj Englez (73) se proslavio najprije kao bubnjar, onda i pjevač rok benda "Genesis", a potom je imao i veoma uspješnu solo karijeru.

Najuspešniji singlovi su mu svakako "In the air tonight", "Against all odds", "Sussudio", kao i "I wish it would rain down". Lili je dobio sa svojom drugom suprugom, Džil, koja je prije njihovog braka bila prosvjetni radnik. Kasnije je otvorila jednu antikvarnicu.

Par se razveo kada je Lili imala pet godina

Prema ondašnjim navodima - njegova afera s bivšom vjerenicom prekinula je desetogodišnji brak. Čak se šuškalo i da je Kolins "stavio tačku na isti putem faksa", što je on uvijek demantovao. Lili je sa majkom iz Londona prešla da živi u Los Anđeles, pa je njihov odnos mnogo propatio, o čemu se jedno vrijeme dosta pisalo.

Vremenom, svakako, uspjeli su sve da izglade, odnosno ostvare jak odnos, kakav ona ima s majkom. Lili je jednom prilikom u intervjuu za strane medije izjavila da je ponosna što je uspjela na osnovu svojih kvaliteta, a ne zbog slavnog prezimena.

Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Lili ima još dva brata i sestru, a od 2021. u srećnom je braku sa Čarlijem Mekdauelom.

Osim po ulozi šarmantne Amerikanke Emili koja ide na avanturu života u "grad svetlosti", Lili poznata i po ulogama u filmovima "Mirror, mirror", "The blind side", "Love, Rosie", "To the bone".

Bonus video:

trejler za 4. sezonu Emili u Parizu Izvor: Youtube /Netflix

(MONDO)