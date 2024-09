Uhapšeni reper zabrinut: "Ko će da mi čuva djecu dok sam u zatvoru"

Strani mediji prenose da je reper Paf Didi izrazio veliku zabrinutost za svoju djecu.

Reper Šon Kombs (54), poznatiji kao Paf Didi, uhapšen je prije par dana u Njujorku, pod sumnjom da je podvodio maloljetna lica na orgijama koje je organizovao u svojim luksuznim vilama, te da je umiješan u reketiranje, trgovinu ljudima i prostituciju.

Trenutno je u zatvoru, nakon što mu je i drugi put odbijena kaucija, pa sada ima ograničen kontakt sa svoje sedmoro djece. Otac je sinova Kvinsija (33), Džastina (30) i Kristijana (26), kao i ćerki Čens (18), Džesi i D‘Lile (17) i malene Lav (1). Kako strani mediji prenose, on je izrazio veliku zabrinutost oko svojih nasljednika.

"Jako je zabrinut za svoju djecu i njihovu dobrobit. Ima troje maloljetne dece, a njih četvoro nema roditelja dok je on u zatvoru", rekao je izvor za People.

"Srceparajuće je videti djecu u stanju u kakvom jesu. To je njihov otac. Njima on nije Didi - on je tata. On je uvijek bio pun ljubavi, odan otac", dodao je izvor.

Kada je reper došao pred sud, 17. septembra, u sudnici je takođe bio njegov sin Kristijan koji je čitao kopiju optužnice protiv svog oca.

