Glumio Mimu Šiš u "Audiciji", a sad se pojavio u "Sablji": Gledaoci ga jedva prepoznali u ozbiljnoj ulozi

Glumac Jasmin Geljo u ulozi šefa policije u seriji "Sablja"

Izvor: YouTube/screenshot/Jugodisk Beograd

Proteklog vikenda je počelo emitovanje serije "Sablja", priče o ubistvu Zorana Đinđića i događajima koji su uslijedili. U glumačkoj ekipi koja će gledaocima u 8 epizoda dočarati kobni događaj, igra i Jasmin Geljo, glumac kojeg pamtimo po "Audiciji", predstavi koja je oborila sve rekorde gledanosti.

Jasmin je igrao Mimu Šiš, trudnicu koja je uspjela da se aktivira u vojsci, ali i Rokija Mokroguza, a sada pored Ljubomira Bandovića rješava slučaj ubistva Đinđića kojeg igra Dragan Mićanović.

Kad je počeo rat devedesetih Geljo je otišao u Kanadu gdje je nastavio da se bavi glumom, sa povremenim vraćanjima u Bosnu. Bio je nominovan za najboljeg glumca 2016. godine u okviru Canadian Screen Awards za film “Čekaonica”.

Izvor: YouTube/Screenshot/Great Big Story

Početkom ove godine je preživio moždani udar, ali kako je rekao u jednom intervjuu: “Skoro pa sam ispunio plan da se vratim u stanje prije moždanog, tako da se i ne primijeti gotovo bilo kava posljedica fizička. U glavi da, malo sam blentaviji, što je dobro“.

Kultna predstava je u februaru 1986. godine stigla i na male ekrane, što je pomoglo ovom teatarskom djelu da postane fenomen i druga najgledanija predstava.

Jasmin Geljo je u Kanadi, gdje je imao prilike da upozna i sarađuje s velikim brojem svjetskih faca. Jednom prilikom je otkrio da je zalupio vrata ispred nosa Ketrin Ziti Džouns, glumici i supruzi slavnog Majkla Daglasa s kojim je u prijateljskim odnosima.

"Dolazi Majkl Daglas i kuca mi na vrata, a sa njim stoji njegova žena Ketrin Zita Džouns. Ja otvorim vrata i kažem - izvolite. On mi kaže 'samo sam htio da te upoznam sa svojom ženom', a ja kažem - nemam sad vremena i zatvorim vrata. Nakon tri-četiri sekunde otvorim vrata, oni me gledaju u čudu, te ja kažem 'šalim se, šta vam je'. Stalno ja pravim te budalaštine, a oni su to super shvatili. Oni su vrlo jednostavni ljudi", ispričao je Geljo u emisiji "Una due tre".

Podsjetite se Mime Šiš:

Mima Šiš Audicija Izvor: YouTube/Jugodisk Beograd

(City magazin, MONDO)