Čestitao mu i Čak Noris: Snagator iz "Rokija" pobijedio najtežu bolest

Glumac Dolf Landgren podijelio je na društvenim mrežama najljepšu vijest

Izvor: YouTube/Graham Bensinger

Zvijezda filmova "Roki", "Plaćenici" i "Univerzalni vojnik" Dolf Lundgren, objavio je danas da je pobijedio najtežu bolest. Glumac je prošle godine u intervjuu otkrio da se osam godina bori sa rakom. 2015. godine su doktori dali dijagnozu i izvršili operaciju na bubregu.

Tada je rekao i da su mu "dali dvije ili tri godine", da su dalje analize utvrdile da ima "još šest tumora od kojih je jedan bio preveliki za uklanjanje i zahtijevao je sistemsku terapiju", da bi danas objavio da je "borba završena".

"U redu, ovdje sam. Upravo ću ući unutra i riješiti se posljednjeg mrtvog tumora. S obzirom na to da više nema ćelija raka u mom tijelu, pretpostavljam da ću biti bez raka i radujem se ovom zahvatu. Radim ablaciju pluća. Bilo je ovo teško putovanje i zaista me naučilo da živim u trenutku i da uživam u svakom trenutku svog života", poručio je on.

Obožavatelji su mu uputili poruke podrške u komentarima, a Dolfu se javio čak i "neuništivi" Čak Noris.

Izvor: MWP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Predivne vijesti! Srećan sam što čujem ovo, Dolf".

(Jutarnji, MONDO)