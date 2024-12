"Sramota, djeca će ti vidjeti ovo": Najbogatija žena na svijetu igra gola pored jelke za Božić

Javnost širom svijeta je zgrožena nakon što je objavila snimak iz luksuznog doma.

Brojne javne ličnosti u svijetu koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave najveći hrišćanski praznik, Božić, a isti proslavljaju uglavnom u krugu porodice.

U Americi to poprima potpuno drugačiji oblik. Porodice ukrašavaju kuće sa svih strana da to izgleda glamurozno, jelke su do plafona, troši se bogatstvo, a jedan snimak posebno je razbjesnio javnost širom svijeta.

Bogata nasljednica imperije Hilton, Paris, odlučila je da gola pozira ispred jelke i to na ovaj sveti dan i snimak objavi na svom Instagramu.

Preko sebe je stavila mašnu, držala se za međunožje dok je igrala bez trunke odjeće na sebi, a komentari zgroženih fanova samo su se nizali.

"Obriši ovo odmah", "Sramota šta radiš", "Djeca će ti jednog dana gledati ovaj snimak", "Ovo je otišlo predaleko", bili su samo neki od komentara.

Prošla kroz jezivu torturu

Bogata nasljednica koja radi kao DJ, Paris Hilton, i njen muž Karter Reum, krajem 2023. godine dobili su ćerkicu i to samo deset mjeseci nakon što je saopštila da je preko surogat majke dobila sina. Život Paris Hilton djeluje idilično - "nasljednica velike imperije koja je sve što poželi dobila, a da ni prstom nije mrdnula", pomislili bi mnogi, ali nije sve baš tako bajkovito.

Paris je javnosti postala poznata kao rijaliti zvijezda, da bi kasnije razvila i karijeru u industriji ljepote. Jednom prilikom otkrila je pojedinosti iz svog odrastanja koje su šokirale javnost. Paris je otvoreno pričala o kidnapovanju koje je doživjela u mladosti.

U govoru koji je održala u zgradi na Kapitol hilu, Hilton se dotakla sopstvenih trauma. Tada je pričala o problemima sa snom zbog stresa i poremećaja tokom boravka u domu. Prisjetila se situacije kada je mislila da je kidnapovana, kada su je usred noći probudila dvojica muškaraca ušavši u njenu sobu, kako bi je odveli na drugi kraj države.

Bila je psihički zlostavljana, tjerali su je da uzima lijekove i boravi u samici u okviru programa koji ima za cilj da promijeni njeno ponašanje, govorila je - "Mojim roditeljima su data uvjeravanja da samo 'čvrsta ruka' može da me dovede u red i da je jedini način za moj oporavak da me pošalju na drugi kraj države", rekla je Hilton, nasljednica bogatog porodičnog imetka.

