"USRED NOĆI SU ME IZVUKLI IZ KREVETA": Paris Hilton pred Kongresom o jezivom zlostavljanju u internatu

Paris Hilton je iznela potresno sjvedočenje pred Kongresom u Vašingtonu, i pozvala na promjenu programa za brigu o djeci.

Izvor: THE HILL / Planet / Profimedia

Paris Hilton pričala je o zlostavljanju koje je doživjela u ustanovi za liječenje mladih kada je imala samo 16 godina. Potresno svjedočanstvo iznijela je pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu, te pozvala na promjenu programa za brigu o djeci, piše CNN.

"Kad sam imala 16 godina izvukli su me iz kreveta usred noći i prevezli preko državne granice u prvu od četiri ustanove za liječenjemladih. Ti programi su obećavali isceljenje, promjenu i podršku, ali su mi umjesto toga zabranili da se slobodno krećem ili čak pogledam kroz prozor dvije godine", rekla je bogata nasljednica.

"Nasilno su mi davali lijekove i osoblje me seksualno zlostavljalo. Nasilno su me držali i vukli kroz hodnike, skidali me golu i bacali u samicu.Moji roditelji bili su u potpunosti prevareni, lagali su im i izmanipulisali ih oko nehumanog tretmana koji sam proživljavala i to zbog profita", dodala je.

Paris se pojavljuje i u dokumentarnoj seriji koja govori upravo o ovoj temi, i o jezivim ustanovama koje i danas postoje u Americi, a bave se navodnim prevaspitanjem problematične djece. U Netfliksovoj seriji "The Program: Cons, Cults, and Kidnapping" žrtve govore o paklu zlostavljanja kroz koji su prošli, i na koji način su roditelji prevareni da pomisle da je se ništa strašno ne dešava između zidova "škole".

Rekla je i da smatra da bi ustanove za mlade trebale biti pod većim nadzorom. "Ono što sam doživela je bilo nehumano, i zbog toga imam traume koje ću imati do kraja života. Razgovarala sam s hiljadama koji su proživjeli slično, i mislim da je važno poslušati one koju su imali takvo iskustvo. Želim se zahvaliti što sjedim pred svima vama koji mi možete pomoći da napravimo promjene u životima djece koja su u raznim ustanovama", ispričala je.

"Djeca zaslužuju da odrastaju u sigurnim okruženjima usmerenim na porodicu. Neću stati dok djeca u Americi ne budu sigurna", zaključila je Paris, koja je nedavno uz pomoć surogat majčinstva postala majka dječaka a zatim i djevojčice.

(MONDO)