Mnogi nisu očekivali ovakvu božićnu trpezu u domu Zdravka Čolića: Kćerka Una objavila fotku, komentari se samo nižu

Zdravko je u više navrata istakao koliko je bliskost sa porodicom bitna, a na primjerima to i pokazuje.

Una Čolić, kćerka legendarne muzičke zvijezde Zdravka Čolića, veoma je aktivna na Instagramu i često dijeli trenutke iz svog života sa pratiocima.

Una se sada oglasila i otkrila kako najradosniji hrišćanski praznik, Božić, proslavlja u njihovom domu. Na svom storiju podijelila je fotografiju svečane božićne trpeze, a na stolu su se našli pečenje, ruska salata, kao i ostala hrana koja je nezaobilazna na prazničnim trpezama u mnogim srpskim domovima.

Una je svojim pratiocima otkrila da je njena majka bila zadužena za pripremu jela, a cijela porodica okupila se na zajedničkom ručku.

Njeni pratioci bili su oduševljeni prizorom, a komentari su se samo nizali.

"Ne kažnjavam djecu"

Zdravko je jednom prilikom za domaće medije otkrio kako vaspitava kćerke.

- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - rekao je ranije pjevač, pa je onda progovorio o ženi.

- Porodica je jedno, a sve drugo je drugo. Sa svojom ženom sam se 11 godina zabavljao prije braka, valjda smo mogli do tada vidjeti šta nam je i kako nam je, ili da se rastanemo ili da budemo zajedno - istakao je Čolić.

Zdravko je otkrio da je protiv razvoda, aludirajući na stanje na estradi u prethodnoj godini, te dodao da i kada dođe do svađe, prespava se i sutra je novi dan.

- Mi smo u Bosni odgojeni, ne mogu reći baš isključivo patrijarhalno, ali na neki način tradicionalno, neke stvari se poštuju i s nekim stvarima se živi. Cijeli život si po putu i upoznaješ razni svijet... Ako imaš porodicu, ja sam za to da nikad ne dođe do razvoda u braku. Morao bi biti neki veliki, debeli razlog da bi se to desilo. A opet, s druge strane, pitanje je da li bi čovjek bio na dobitku ili gubitku. Za sada je tako kako jeste, a čovjek nikad ne zna... Možemo se posvađati, ali kad prespavaš to je to - rekao je Čolaza Avaz.

