Snimao vruće scene sa poznatom Srpkinjom, pa tajno posjetio Beograd: Za mnoge je i dalje "samo brat Džulije Roberts"

Malo ko zna da Džulija Roberts ima brata, koji je zaigrao u više filmova od njegove slavne sestre.

Izvor: Youtube printscreen / Bib48_MovieClips

Računajući sve dugometražne, kratke, studentske, televizijske, crtane filmove i serije, Erik Roberts je svjetski rekorder po broju naslova od sedamdesetih godina naovamo. Pojavio se u oko 760 uloga za to vrijeme!

Dok vi ovo čitate, Erik ima čak 91 delo koje čeka na izlazak, a prije dvije godine dolazio je i u Srbiju, kako bi snimio drugu sezonu serije "Južni vjetar".

Izvor: Instagram/awramovsky

Mora se priznati da je pomalo čudno šta ovaj čovek radi poslednjih godina sa hiperprodukcijom uloga, ali se šuška da na ovaj način pokušava da radom skrene misli od borbe sa zavisnošću, piše Index.hr. Ipak, malo ko zna da je Erik brat mnogo poznatije - Džulije Roberts.

Napravio je rijaliti od svog odvikavanja

Glumac prodornih očiju za kojim su žene ludjele, danas 69-godišnjak, nije mnogo mario za zdrav život u najboljim godinama. Jednom je u ekstazi čak pokušao džipom da se popne uz drvo, pa nakon toga završio u komi tri dana. Čak je napravio rijaliti program od svog izlječenja od opijata.

Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Ovojio brojna priznanja

Ipak, Erik je osamdesetih bio holivudska zvijezda, respektabilno ime, i osvajač brojnih prestižnih priznanja. Roberts je rođen u Biloksiju, u saveznoj državi Misisipi, i odrastao je u oblasti Atlante. Svoju karijeru započeo je u pozorištu u Njujorku, gdje je osvojio nagradu Theatre World za svoju ulogu na Brodveju u predstavi "Burn This".

Nominovan je za Oskara za svoju ulogu u filmu "Runaway Train" (1985), i tri puta je bio nominovan za Zlatni globus, za filmove "Runaway Train", "Star 80" (1983) i "King of the Gypsies" (1978).

Prikazivao je brojne majstorije na platnu prije 30 godina, i znamo da je mogao tako da nastavi. Film "Najbolji od najboljih" nikada nije mogao da se nađe u tadašnjim videotekama, jer je apsolutno u svakom trenutku bio iznajmljen. Ta polica je zjapila prazna kao da je ukleta, a u stvari je "Roberts-magija" radila svoje.

Najbolji od najboljih, trejler za film, Erik Roberts Izvor: Youtube / Far East Films

Mnogi ga pamte i dok je delio kadar sa Šeron Stoun i Silvesterom Staloneom u ostvarenju "Specijalista".

Specijalista film, Šeron Stoun, Erik Roberts Izvor: Youtube / Bib48_MovieClips

Pojavio se zatim u gomili e*otskih trilera osamdesetih i devedesetih. Ne zaboravimo vruću scenu s prelijepom Katarinom Oksenberg, ćerkom Jelisavete Karađorđević u "The Flying Dutchman". Zatim nekoliko poznatih djela iz 21. vijeka, prije svega epizode u "Mračnom vitezu", "Expendables", "Inherent Vice" i mnogih, mnogih drugih...

Povrh svega je jedan naslov - "Pomahnitali voz" Andreja Končalovskog, možda i najviši domet koji je dosegnuo u karijeri. Njegovo povikivanje "Meniii!!!", koje je nekoliko puta upućivao Džonu Vojtu, imalo je vrijednost kao malo koji povik u akcijama osamdesetih.

Runaway train, film, Erik Roberts, Džon Vojt Izvor: Youtube / HD Retro Trailers

Sama uloga, iako je rječ o tek polovično uspešnom avanturističkom akcionom trileru na blagajnama, donijela mu je i nominaciju za Oskara. Da mu je sreća bila više naklonjena, možda bi se mogao pohvaliti i statuom.

Odnos sa sestrom Džulijom Roberts

Brat i sestra godinama nisu bili u dobrim odnosima.

Erik je prošle godine objavio memoare pod nazivom "Odbjegli voz: Ili, priča mog dosadašnjeg života", a u njima je, između ostalog, progovorio i o svom odnosu sa sestrom. On se osvrnuo na intervju koji je 2018. godine dao za časopis Vanity Fair, a u kom je preuzeo zasluge za Džulijinu karijeru.

Izvor: BauerGriffin/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia

"Jedna od stvari za koje bih želeo da se izvinim u ovoj knjizi je što sam više puta javno rekao: 'Da nije bilo mene, ne bi bilo Džulije Roberts'. To nije samo žalosno, već je i neistina. Nadam se da će Džuli prihvatiti ovo javno izvinjenje. Bilo je glupo što sam to rekao", napisao je on u knjizi, prenosi People.

Erik i Džulija imaju i sestru Liz, a Erik je sa njihovom majkom jedno vrijeme takođe bio u lošim odnosima. Naime, on je sada rekao da je "još uvijek ljut na nju" otkako je podnela papire za razvod od njihovog oca 1971. godine.

Svojevremeno je, u izlivu besa, u javnosti govorio da je njihova majka mrtva, što je uzdrmalo njegov odnos sa sestrama.

"Tek sada počinjem da shvatam kakav je uticaj to imalo na Džuli i Lizu, koje su imale 11 i 13 godina, koje su živjele sa našom mamom, ali su čule svog starijeg brata kako javno govori da im je mama mrtva", napisao je glumac.

"To je bilo veliko poništavanje mog odnosa sa mojim sestrama. To što nisam bio zabrinut za njih i fokusiran samo na to da moja mama čita da sam je ubio je bila tako sebična stvar", dodao je Roberts, koji je u braku sa Elizom Garet od 1992. godine, sa kojom ima dvoje djece.

On je takođe otac glumice Eme Roberts, koju je dobio u prvom braku, a koja je krenula očevim i tetkinim stopama. Ema je sa svojom tetkom Džulijom veoma bliska, te nerijetko dijele zajedničke trenutke na mrežama.

Pogledajte još slika Erika Robertsa: