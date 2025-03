Preminuo muž Svetlane Bojković: Slavnoj glumici ovo je bio treći brak

Suprug glumice Svetlane Cece Bojković Slavko Kruljević preminuo je u 75. godini.

Glumica je objasnila da je bio bolestan, kao i da ga je savladao virus.

"Slavko jeste preminuo, sada sam u velikom haosu i završavam nešto oko administracije. U velikoj sam gužvi. U pitanju je bio neki virus, nešto sa plućima, vjerujte mi da ni sama ne znam kako se sve to desilo", rekla je glumica srpskim medijima.

Svetlana je jedna je od najuglednijih glumica na ovim prostorima. Tokom karijere, izgradila je ugled kakvom mnogi mladi umjetnici teže. Ipak, zbog ljubavi je bila spremna na velike promjene, uključujući i selidbu u drugu zemlju i potpuno novi način života.

Njeno ime postalo je simbol izuzetnog glumačkog talenta u bivšoj Jugoslaviji. Iako i dalje vrijedno radi na novim projektima, publika je najviše pamti po nezaboravnim ulogama Emilije iz serije "Bolji život" i Antonije iz "Srećnih ljudi".

"Za sebe mislim da sam sporo sazrijevala kao glumica. Možete da imate talenat, da budete dobri, ali u moje vrijeme je bilo drugačije vaspitanje mladih ljudi, vi nemate svijest o tome da ste dobri. Treba vam vrijeme i iskustvo da osvijestite svoje mogućnosti. Naš posao je zanimljiv i malo je riskantan, jer čovjek treba da bude zdrava i jaka ličnost izvan onoga što radi, ne da bi se održao, nego da bi napredovao. Ova naša gluma, za onoga ko time hoće ozbiljno da se bavi, jeste proces koji traje cijelog života. A ja sam ostala kao Emilija i Antonija iz serija "Bolji život" i "Srećni ljudi"", rekla je legendarna glumica svojevremeno.

Svi muževi Cece Bojković

Svetlana se kao studentkinja zaljubila u osam godina starijeg kolegu Miloša Žutića, a na ludi kamen je stala kada je napunila 21. godinu.

"Dvije godine poslije upisa na Akademiju sam po odluci Bojana Stupice, primljena za stalnog člana ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta. I te 1968. godine igrala sam u sedam premijera, a imala sam i osmu, ličnu: Udala sam se za glumca Miloša Žutića. Potom sam, 1970. diplomirala, a vrlo brzo, krajem 1972.donijela sam na svijet Katarinu, moju Kaju", otkrila je Ceca svojevremeno za “Politiku”.

Brak prepun anegdota i veoma neobičan, često je dovodio glumicu do smijeha, ali i suza.

"Mišino udvaranje, naše zabavljanje bilo je puno sad već antologijskih anegdota. Recimo, sjećam se jednog Uskrsa. Miša je bio u vojsci. Mi u kući upravo završavamo uskršnji ručak, kad on zove. Kaže, sad ću da dođem po tebe. Pa kako, gdje si, pitam. A on će – samo se ti spremi i ne brini, eto mene. Ja zbunjena, nije mi rekao da dolazi na odsustvo. Htio je da me iznenadi i uspio. Stiže. Na njemu divno, sivo odijelo. Elegantan, zanosan. Odlazimo u šetnju na Ušće, sa novobeogradske strane", objašnjavala je jednom prilikom Svetlana i dodala:

"Dan predivan, mi šetamo, razgovaramo, smijemo se, kad on odjednom „da li si raspoložena za jednu bečku šniclu?“. Kažem da ne mogu, da sam upravo ručala. Kad će on „možda bi ipak htjela“ i vadi je iz unutrašnjeg džepa sakoa. Ja u čudu, smijem se, kažem da sam sita. A, on je elegantno baci, kao da se ništa nije dogodilo. Šetamo dalje i posle nekog vremena značajno me pogleda i kaže: „A jedan pohovan pileći batak?“ i opet ga vadi iz unutrašnjeg džepa sakoa. Ja u nevjerici, prasnem u smijeh, zagledam pomalo u njegovu postavu na sakou. Nigdje fleke. Kroz smijeh i čuđenje odgovorim da stvarno ne mogu, a on ga, onako nonšalantno, jednim elegantnim, značajnim gestom, a kao da se ništa ne dešava, preko glave baci u reku", pričala je Ceca kroz osmijeh.

Budući da je u bračne vode uplovila mlada i nezrela, njihova velika ljubav završila se neslavno.

"Udala sam se kad sam imala dvadeset jednu godinu, a Miloš osam više. Bili smo nedozreli za brak. I došlo je do erozije naše zajednice, ali ne i našeg ljudskog odnosa. Taj naš ljudski odnos nije izostao do kraja njegovog života, do 1993, do njegove pedeset četvrte godine, uprkos činjenici da smo oboje bili u novim brakovima. Ja sa rediteljem Ljubomirom Mucijem Draškićem, a on sa glumicom

Ognjankom Ognjanović sa kojom je dobio sina Đorđa. A i nas dvije smo bile i ostale jako bliske. Miloša je savladala najteža bolest", govorila je Svetlana jednom prilikom.

Svetlanu je potom zadesila ljubav toliko velika da glumica nije mogla da sačeka okončanje brakorazvodne parnice, a prije nego što je i zvanično postala slobodna žena, otpočela je zajednički život sa riditeljem Ljubomirom Mucijem Draškovićem.

"Moji brakovi su se preklopili osamdesetih godina. U zajednicu sa Mucijem ušla sam prije razvoda od Miloša. Moja i Mucijeva ljubav bila je jača od svih pravnih normi, a zvanično smo se vjenčali tek 1990. godine. Jer, i on je, iz svog prvog braka, izašao na isti način kao ja iz svog", ispričala je svojevremeno Svetlana.

Zdravstveni problemi donijeli nove muke

Kasnije se i Ljubomir suočavao sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

"On je krajem devedesetih počeo da tone u neku vrstu depresije, a pravi izraz je odustajanje od života. Nikad prije toga nije htio da se “čekira” kod ljekara. Poslije bombardovanja drugari su ga odveli u bolnicu “Sveti Sava” i tada mu je konstatovan problem sa krvnim sudovima. Umro je 2004. od srčanog udara u šezdeset sedmoj godini", istakla je ona.

Skrasila se s diplomatom

Taman kada je mislila da od ljubavi više nema ništa, desila joj se još jedna nevjerovatna ljubavna priča. Svog trećeg muža Slavka Kruljevića, diplomatu, koji je, nažalost, preminuo danas, upoznala je preko zajedničkih prijatelja tokom jedne večere.

"Slavkovi prijatelji koji su mene poznavali pozvali su me na večeru. On je prije toga bio u Njujorku četiri godine, gdje je obavljao funkciju zamenika šefa Misije Srbije pri UN. Kad se vratio, naši prijatelji su upriličili večeru na kojoj smo se upoznali. Oni su onda nastavljali da prave večere da bismo se još bolje upoznali, i tako je to trajalo dva mjeseca, odnosno dok na kraju nismo sami otišli na ručak", priznala je glumica.

Pored Kruljevića je konačno pronašla spokoj, a u brak su stupili 2011. godine.

"Prosto mi je mnogo ljepše da živim ovako nego da živim sama. Zadovoljna sam što sam to uradila. Suprug me je osvojio svojim ljudskim kvalitetima i time što imamo sličan pogled na život", zaključila je glumica.

