Veliko slavlje u domu Mime Karadžića: Ušao u osmu deceniju, komšije kažu da je kao "tinejdžer"

Glumac danas slavi rođendan, a s obzirom da vodi veoma aktivan život, mnogi ljudi ne vjeruju da je zagazio u osmu deceniju.

Izvor: ATA / A. AHEL

Vječiti neženja, poznat i kao veliki zavodnik, glumac Mima Karadžićdanas slavi 70. rođendan. Mima je veoma aktivan, redovno trenira, i dalje glumi, izlazi i provodi se sa svojom djevojkom Natašom Stanišić, a danas će okupiti najbliže kako bi proslavili.

Ovo je bitan dan za glumca, budući da slavi jubilej, a mnogi ostanu u čudu kada čuju da Mima Karadžić ima 70 godina! Glumac je zagazio u osmu deceniju, a ljudi mu čestitaju na izgledu i formi.

Na društvenim mrežama Karadžićeve objave privlače veliku pažnju, a on je jednom istakao da mu nije jasno zbog čega je to tako.

"To što vježbam, pa ja vježbam cijeli život, a zašto je baš to sada privuklo pažnju stvarno ne znam. Nije čak ni prvi put da se slikam dok vježbam", prenosi Blic.

Pogledajte kako Mima boksuje:

"Preglasni su tokom intimnih odnosa"

Milutin Mima Karadžić više od dvije godine uživa u vezi sa 35 godina mlađom koleginicom Natašom Stanišić, a sada su njihove komšije za Kurir progovorile o ovom odnosu.

"Jao, imam svašta da kažem o njemu. Mene i ostale komšije, a posebno sa ovog sprata jako nervira što su preglasni u krevetu. Ludo zvuči, ali to je istina. Toliko su glasni dok vode ljubav, da sprat odzvanja od njih. Posebno od nje. Ja sve razumijem, ali ovdje ima i starijih ljudi i djece. To se čuje ne samo noću, nego često i preko dana. Šta da vam kažem? Prije nekoliko mjeseci smo zbog njih i te buke htjeli da sazovemo i sastanak kućnog savjeta, ali smo odustali", rekla je komšinica.

"Viđamo Mimu, starog vuka, kako da ne. Natašu malo rjeđe nego njega, ne voli baš da izlazi iz stana. Dosta je povučena. On se izgleda baš zaljubio, postao je pravi potrčko. Da ne kažem papučić (smijeh). Mima svaki dan izlazi i završava svoje obaveze, mislim da ide i na neke terapije u grad. Izgleda da mu je djevojka loša kuvarica, jer on svaki dan jede gotovu hranu po okolnim restoranima i donosi je u stan. Često i naručuju preko dostave. Posjećuje tu i obližnju kladionicu. Izgleda da oboje vole i da popiju žestinu, stalno nosi neke flaše sa vinom. Ovako nije loš čovjek, ali da ne živi u skladu sa svojim godinama - ne živi. Čovjek živi drugu mladost", rekao je jedan od komšija.

Pogledajte slike Mime sa djevojkom:

Komšinica sa sprata na kome stan ima i Mima, bila je baš pričljiva, pa je ispričala neke sočne detalje iz veze sa Natašom, i to ni manje-ni više, nego iz njegove spavaće sobe.

(Kurir/ MONDO)