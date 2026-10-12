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"Ko nema djecu, ne može da vodi državu": Nikola Pejaković progovorio o ljudima koji žele da se bave politikom 1

"Ko nema djecu, ne može da vodi državu": Nikola Pejaković progovorio o ljudima koji žele da se bave politikom

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Glumac Nikola Pejaković smatra da političari bez djece ne mogu razumjeti život naroda, a dijeli i svoja osjećanja kao otac.

Nikola Pejaković progovorio o ljudima koji žele da se bave politikom Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Poznati glumac Nikola Pejaković govorio je u emisiji "Dok anđeli spavaju" o porodici, kao i o ljudima koji vode državu. On je poručio da ljudi koji nisu roditelji ne bi trebalo da odlučuju u ime naroda.

Pogledajte fotografije Nikole Pejakovića:

"Prosto, nekako, kao što mislim, recimo, da političari koji nemaju djecu, bilo svoju, biološku bilo usvojenu, ne mogu da se bave politikom. Ne bi trebalo da se bave jer ne razumiju život onako kako bi trebalo da ga razumiju, ako hoće da vode neki narod, ili da budu na čelu neke opštine, ili ne znam, sad lupam, organizacije. Ko nema djecu svoju ili usvojenu, ko ne doživi to, on ne može da vidi život. Ne vidi život", rekao je glumac.

Pejaković se osvrnuo i na sopstveno iskustvo, pa spomenuo svoju djecu Teodora i Veru. Otkrio je pta je novo spoznao otkako je postao otac.

"Što kaže moja bivša supruga: 'Nikad te nisam vidjela s takvim izrazom lica. Vidjela sam te dva puta, kad si držao Teodora, pa Veru'. I ja vjerujem da je to istina, jer taj susret sa djecom mojom je... Ja se toga ne sjećam, to je u nekom magnovenju, odnosno u nekom... To ne mogu da vratim, taj osjećaj, ali to je to, ne možeš ti da se nagledaš svoje djece", rekao je proslavljeni glumac.

(Mondo)

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Tagovi

Nikola Pejaković glumac politika

Komentari 1

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Hvala što ste poslali vijest.

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