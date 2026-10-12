Glumac Nikola Pejaković smatra da političari bez djece ne mogu razumjeti život naroda, a dijeli i svoja osjećanja kao otac.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Poznati glumac Nikola Pejaković govorio je u emisiji "Dok anđeli spavaju" o porodici, kao i o ljudima koji vode državu. On je poručio da ljudi koji nisu roditelji ne bi trebalo da odlučuju u ime naroda.

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Vidi opis "Ko nema djecu, ne može da vodi državu": Nikola Pejaković progovorio o ljudima koji žele da se bave politikom Nikola Pejaković Kolja premijere filma Ala je lep ovaj svet Nikola Pejaković Kolja je bio predgrupa britanskim rokerima. Nikola Pejaković Kolja - Video 3 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/U. Arsić/Petar Latinović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/U. Arsić/Petar Latinović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Prosto, nekako, kao što mislim, recimo, da političari koji nemaju djecu, bilo svoju, biološku bilo usvojenu, ne mogu da se bave politikom. Ne bi trebalo da se bave jer ne razumiju život onako kako bi trebalo da ga razumiju, ako hoće da vode neki narod, ili da budu na čelu neke opštine, ili ne znam, sad lupam, organizacije. Ko nema djecu svoju ili usvojenu, ko ne doživi to, on ne može da vidi život. Ne vidi život", rekao je glumac.

Pejaković se osvrnuo i na sopstveno iskustvo, pa spomenuo svoju djecu Teodora i Veru. Otkrio je pta je novo spoznao otkako je postao otac.

"Što kaže moja bivša supruga: 'Nikad te nisam vidjela s takvim izrazom lica. Vidjela sam te dva puta, kad si držao Teodora, pa Veru'. I ja vjerujem da je to istina, jer taj susret sa djecom mojom je... Ja se toga ne sjećam, to je u nekom magnovenju, odnosno u nekom... To ne mogu da vratim, taj osjećaj, ali to je to, ne možeš ti da se nagledaš svoje djece", rekao je proslavljeni glumac.

(Mondo)