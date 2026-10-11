Sindi Kraford prvi put u javnosti nakon smrti sina: Muž je ne ispušta iz zagralja, ne mogu da sakriju tugu (Foto)

Sindi Kraford i Rendi Gerber viđeni su prvi put u javnosti nakon tragične smrti njihovog najstarijeg djeteta i jedinog sina, Preslija Gerbera, 20. septembra.

Izvor: Profimedia

Na fotografijama do kojih su došli TMZ i Pejdž siks, par, koji je u braku 28 godina, držao se za ruke tokom šetnje u Malibuu u Kaliforniji. Dok su šetali plažom Zuma, djelovali su usklađeno, noseći uparene bijele majice i tamne donje dijelove.

Krafordova je nosila bijelu majicu dugih rukava, tamne helanke i patike, dok je Rendi nosio ijelu majicu kratkih rukava, tamni šorts i patike. Oboje su na glavama imali kačkete.

Η Cindy Crawford και ο σύζυγός της πιασμένοι από το χέρι στην παραλία τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο του 27χρονου γιου τους - Marie Claire https://t.co/fiZv3YwOKw https://t.co/KGIpVRiPKv — Marie Claire Greece (@MarieClaire_gr)October 11, 2026

Par se, zajedno sa kćerkom Kajom Gerber, držao podalje od očiju javnosti od Preslijeve tragične smrti u 27. godini života. Snimci poziva hitnim službama ukazuju na to da su nadležni reagovali na pretpostavljeno predoziranje, dok drugi snimak navodi da je došlo do srčanog zastoja. Presli se, prema izvještajima, u trenutku smrti nalazio u centru za rehabilitaciju u Santa Moniki.

Preslijeva porodica se nije javno oglašavala povodom ovog razornog gubitka, ali je ubrzo nakon njegove smrti predstavnik porodice ovaj period nazvao „veoma teškim i bolnim trenutkom”. Izvor je za Pejdž siks izjavio da je Krafordova "neutješna" i "potpuno slomljena" zbog gubitka Preslija, dodajući da porodica "i dalje pokušava da obradi sve što se dogodilo".

Časopis Pipul prenio je da bliska porodica "i dalje odlučuje" o tome kako na najbolji način da oda počast Presliju, dok je izvor za ovaj medij rekao: "Teško je donositi takve odluke kada se svi emotivno bore."

"Žele da sve bude veoma intimno, ali postoji toliko ljudi u Preslijevom životu koji su ga voleli da je broj onih koji su se javili sa željom da prisustvuju zaista veliki”, dodao je izvor. "Trenutni plan je da to bude negde u Malibuu, zbog njegove ljubavi prema surfovanju i plaži."

Izvor blizak Kaji rekao je za ovaj list da je porodica u "potpunom šoku" nakon Preslijeve smrti, napominjući: "Ožalošćeni su van svake mere. Kaja je voljela to što je Presli bio tako otvoren u vezi sa svojim borbama. Njegova porodica je bila izuzetno ponosna što je pronalazio snagu u pomaganju drugima."

Presli je godinama otvoreno govorio o svojim borbama sa zavisnošću i mentalnim zdravljem, a njegov posljednji javni nastup bio je u junu, zajedno sa roditeljima, na događaju posvećenom mentalnom zdravlju u Malibuu. Presli je na panel diskusiji govorio o svom putu, ohrabrujući druge "da prihvate iskrenost i ranjivost", prenio je Pipul.

"Ovo nikada nije bila situacija sa dva odsutna holivudska roditelja", rekao je izvor za medij. "Sindi i Rendi nisu mogli pružiti veću podršku Presliju. Uvijek su bili tu za njega i učinili su sve što su mogli da mu pomognu. Porodica je oduvek bila nevjerovatno bliska, a Presli je bio duboko voljen."

(Mondo)