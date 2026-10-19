Adrijana Lima prošetala u donjem vešu i pokazala koliko je smršala: Njen izgled u 5. deceniji zabrinuo mnoge

Adrijana Lima ponovo je oduševila na reviji 'Viktorijas sikret', ali i izazvala zabrinutost zbog drastičnog gubitka kilograma.

Izvor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Manekenka Adrijana Lima je u nedelju uveče po 21. put samouvereno prošetala pistom na modnoj reviji brenda "Viktorijas sikret" (Victoria's Secret).

Čuveni "anđeo" zakoračio je na modnu pistu u neonskozelenom čipkastom bodiju sa unakrsnim trakama na bokovima i cvjetnim krilima na leđima.

Za završni izlazak na reviji, brazilska ikona zablistala je na pisti u beloj čipki i sa masivnim krilima ukrašenim perlama, sa sklopljenim rukama ispred sebe i pogledom uprtim ka nebu.

Lima se pojavila na svakoj reviji ovog brenda od 1999. do 2018. godine, izuzev 2009. kada je bila na porodiljskom odsustvu - što je čini manekenkom sa najdužim stažom u istoriji "Viktorijas sikreta". Takođe, imala je čast da čak tri puta ponese prestižni "Fantazi bra" - 2008, 2010. i 2014. godine.

Iako se Kajli Džener ove godine neočekivano pojavila u luksuznom grudnjaku vrijednom čak 50 miliona dolara, Lima i dalje drži rekord koji deli sa Hajdi Klum po broju nošenja ovog kultnog komada u istoriji brenda.

Na ivici anoreksije?

Ipak, ono što je privuklo najveću pažnju jeste drastičan gubitak kilograma Adrijane Lime, o čemu javnost već neko vrijeme ne prestaje da bruji. Slavna manekenka je od prošle godine skinula ogroman broj kilograma, pa se mnogi na mrežama zabrinuto pitaju da li je na samoj ivici anoreksije.

Podsjetimo, Adrijana je nedavno uslikana na ulicama Pariza, a njene izrazito mršave noge odmah su postale glavna tema rasprava i podijeljenih komentara.

Ovako je ona izgledala: