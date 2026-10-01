"Nadam se da nije anoreksija": Svi gledaju u noge Adrijane Lime, novim izgledom zabrinula javnost (Video)

Nakon revije u Parizu Adrijana Lima postala je tema rasprava zbog svog izgleda.

Izvor: Instagram/printscreen/iconadrianalima/Youtube/printscreen/Victoria's Secret

Adrijana Lima bila je redovan gost na revijama i žurkama širom nekoliko gradova. Međutim, njeno najnovije pojavljivanje u Parizu pokrenulo je talas komentara na internetu koji prevazilaze same odjevne kombinacije.

U utorak uveče, 29. septembra, Adrijana se pojavila na zabavi povodom lansiranja magazina "Rivolv" tokom Nedjelje mode u Parizu. Nosila je kožnu jaknu kao haljinu, stegnutu širokim pojasom.

Evo kako je izgledala:

Ovaj izgled se brzo proširio društvenim mrežama. Mnogi komentatori su se više fokusirali na njenu figuru nego na odjeću, pri čemu su neki bili zabrinuti, dok su drugi bili oduševljeni njenim novim izgledom.

"Nadam se da nije anoreksija. Njene noge nisu ranije bile ovoliko tanke", "Kakve su to noge?", "Ozempik tijelo", "Bože moj! Adrijana je imala prelijepo tijelo, sad su samo ostali kost i koža", samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.

Adrijana se i ranije osvrtala na komentare javnosti. Nedavno je za jedan medij izjavila da je bila iznenađena time kako je izgledala na fotografijama, ali da te slike ne odražavaju način na koji ona vidi sebe. Takođe je rekla da prihvata svoje godine i da se neće mijenjati ni zbog koga.