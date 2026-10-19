Umrla slavna glumica u 100. godini života: Bila je zvijezda serije koju su svi obožavali da gledaju

Beti MekGvajer iza sebe nije ostavila nasljednike.

Izvor: Printscreen

Američka glumica Beti MekGvajer, najpoznatija po ulozi Kejt Maloun u sitkomu "Growing Pains", preminula je 8. oktobra u 100. godini.

Umrla je prirodnom smrću u kampusu ustanove "Motion Picture & Television Fund" u Vudlend Hilsu u Kaliforniji. Tu informaciju potvrdio je Kit Gerčak, ispred njenog PR tima.

MekGvajer je sedam godina bila dio serije "Growing Pains", u kojoj je igrala majku lika koji je tumačila Džoana Kerns. Kao gostujuća glumica pojavljivala se u prvoj i drugoj sezoni, a potom se vratila u četvrtoj i ostala do završetka sedme sezone.

Bogata televizijska i filmska karijera

Pored uloge po kojoj je najviše pamte, Beti MekGvajer ostvarila je brojne zapažene televizijske angažmane. Tokom karijere pojavljivala se u popularnim serijama kao što su "Falcon Crest", "The Doris Day Show", "Columbo", "Star Trek: Deep Space Nine", "Hill Street Blues", "ER", "CSI: Miami", "MacGyver", "Moonlighting" i "Charlie's Angels".

Glumila je i na velikom platnu, između ostalog u filmovima "Cheech & Chong’s Up in Smoke" i "Coma", koji je režirao Majkl Krajton.

Pored televizije i filma, imala je i bogatu pozorišnu karijeru. Tokom godina sarađivala je sa velikim imenima Brodveja, među kojima su Etel Merman, Barbara Kuk, Bi Artur i Toni Rendal.

Nastupala je u originalnim produkcijama mjuzikala i predstava "Plain and Fancy", "Happy Hunting" i "Oh, Captain!". U Las Vegasu je predvodila glumačku postavu predstave "Mame", koja je izvođena u hotelu Caesars Palace.

Kasnije je učestvovala i u turnejskim produkcijama poznatih ostvarenja, među kojima su "Gypsy", "Auntie Mame", "Mame", "Oliver!", "How to Succeed in Business…" i "The Ziegfeld Follies of 1956".

Posvetila se humanitarnom radu

U poznijim godinama Beti MekGvajer posvetila se pomaganju drugima. Kao volonterka radila je na recepciji i pružala podršku u pravnoj klinici organizacije Coalition for Economic Survival u Los Anđelesu, gdje je pomagala stanarima sa niskim primanjima koji su se suočavali sa iseljenjem.

Bila je aktivna i u zajednici ustanove Motion Picture & Television Fund, gde je vodila sopstvenu emisiju "GabFest" na Kanalu 22, televizijskoj stanici koja emituje program iz kompleksa.

Beti MekGvajer iza sebe nije ostavila nasljednike.

(Telegraf/MONDO)