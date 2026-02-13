Rusija blokirala WhatsApp! Kremlj poslao jasnu poruku - ako ne poslušaju, povratka nema

WhatsApp je praktično onemogućen u Rusiji, a vlasti tvrde da je razlog nepoštovanje ruskih zakona.

Izvor: Shutterstock / Antonio Salaverry

Roskomnadzor je uklonio domen WhatsApp-a sa svojih DNS servera, čime je praktično onemogućio korišćenje ove aplikacije u Rusiji. Odluka je odmah izazvala burne reakcije, jer WhatsApp u toj zemlji koristi desetine miliona ljudi za svakodnevnu komunikaciju.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je potez povučen zbog toga što kompanija Meta odbija da se pridržava ruskih zakona. Kako prenosi Vedomosti, Peskov je naglasio da postoji mogućnost povratka aplikacije, ali isključivo ukoliko dođe do poštovanja propisa i spremnosti na dijalog.

"Ako WhatsApp nadalje bude ignorisao zahtjeve Moskve, šanse za njegov povratak u Rusiju su ravne nuli", dodao je Peskov.

Ipak, razlozi za blokadu nisu samo pravne prirode. Prema navodima portala RBK, odluka ima i tehničku pozadinu. Navodno, oprema Roskomnadzora ne može istovremeno da ograničava YouTube, Telegram i WhatsApp, pa se resursi oslobađaju za efikasnije blokiranje Telegrama.

Platforma Telegram, objašnjavaju eksperti, mnogo je otpornija na blokade od WhatsApp-a zahvaljujući dobro raspoređenoj infrastrukturi i snažnoj enkripciji.

"Da biste usporili Telegram, potrebni su ogromni računarski kapaciteti. WhatsApp nije modernizovan na taj način, pa ga je lakše blokirati", izjavio je nezavisni stručnjak za telekomunikacije Aleksej Učakin.

DNS sistem, koji je sada iskorišćen za blokadu, prevodi nazive domena u IP adrese. Bez tog procesa, uređaji ne mogu da pronađu servere aplikacije, pa samim tim ni da se povežu na WhatsApp mrežu.

(B92)