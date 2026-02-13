Još jedna zemlja ograničava društvene mreže za tinejdžere: Roditeljska saglasnost obavezna za uzrast 13–16 godina

Cilj zakona je zaštita mladih od sajber-nasilja, štetnog sadržaja i predatora na internetu, uz mogućnost novčanih kazni za kompanije koje ne poštuju pravila.

Izvor: Monkey Business Images/Shutterstock

Parlament Portugala odobrio je zakon koji zahteva izričitu saglasnost roditelja za djecu uzrasta od 13 do 16 godina da koriste društvene mreže, što predstavlja jedan od prvih konkretnih zakonskih koraka u Evropi u ovom pravcu.

Zakon je predložila vladajuća Socijaldemokratska partija (PSD) kako bi se deca zaštitila od sajber-nasilja, štetnog sadržaja i predatora na internetu.

Roditelji će saglasnost davati preko javnog sistema poznatog kao Digital Mobile Key (DMK), koji će takođe pomoći u sprovođenju postojećeg zabrane za djecu mlađu od 13 godina da koriste digitalne društvene mreže, platforme za deljenje videa i slika ili onlajn kladionice.

Tehničke kompanije biće obavezne da implementiraju sistem verifikacije uzrasta kompatibilan sa DMK.

Zakon je prvobitno usvojen sa 148 glasova za, 69 protiv i 13 suzdržanih, ali može biti modifikovan pre konačnog glasanja.

Portugalijski prijedlog zakona ističe da regulativa popunjava prazninu koja je omogućavala "multinacionalnim digitalnim platformama da samostalno postavljaju pravila", što može uticati na kognitivni i emotivni razvoj djece, posebno kod ranog ili prekomernog izlaganja internetu.

Poslednje dijve decenije društvene mreže su preuzele funkcije koje su ranije pripadale porodici i školama, bez adekvatne regulacije.

"Moramo zaštititi našu djecu. Nije nam cilj zabranjivati radi same zabrane, već stvoriti normu koja daje više moći roditeljima i porodicama da prate i kontrolišu korišćenje mreža", izjavio je PSD poslanik Paulo Marcelo prije glasanja.

On je dodao da bi tehnološke kompanije koje ignorišu ograničenja mogle biti kažnjene novčanom kaznom do 2% globalnog prihoda.

(M.A./EUpravo zato/reuters.com)