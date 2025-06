Max i HBO kanali donose premijere novih serija i filmova

U junu na Max striming platformu stižu nove serije kao što je prva sezona poljske drame „Pati“ i kriminalistička drama „Grad pripada nama“ kao i treća sezona HBO Original serije „Pozlaćeno doba“.

Od filmova izdvajamo „Mickey 17“, premijeru novog HBO Original filma „Na vrhu“, drame „U sjaju TV ekrana“ i „Životne odluke“, komediju „Ljetni kamp“, i još mnogo toga.

Od dobitnika Oscara, scenarista i redatelja filma „Parazit“, Bong Joon Hoa, dolazi njegovo sljedeće revolucionarno filmsko iskustvo, film „Mickey 17“ koji je već dostupan na Max patformi.

Neočekivani junak, Mickey Barnes (Robert Pattinson), našao se u izvanrednim okolnostima radeći za poslodavca koji zahtijeva krajnju predanost poslu, umrijeti za život. Film je zasnovan na romanu Mickey 7, Edwarda Ashtona.

U filmu pored Robert Pattinsona glume i Naomi Ackie, nominirani za Oscara Steven Yeun, Toni Collette i Mark Ruffalo.

Novi HBO Original film „Na vrhu“ (Mountainhead) već je dostupan na Max striming platformi, a na HBO kanalu premijerno ga možete pogledati 8. juna u 20 časova.

Grupa prijatelja milijardera okuplja se u toku aktuelne međunarodne krize u filmu. Njihovo okupljanje prerasta u obračun visokih uloga. Tajne izlaze na vidjelo, lojalnosti se stavljaju na test, a preživljavanje postaje jedina valuta koja nešto znači.

Glavne uloge tumače Stiv Karel, Džejson Švarcman, Kori Majkl Smit i Remi Jusef.

Film „U sjaju TV ekrana“ (I Saw The TV Glow) dostupan je od sutra, 6. juna na Max striming platformi, a na HBO kanalu premijerno ga možete pogledati 7. juna u 20 časova.

Tinejdžer Oven (Džastis Smit) pokušava da preživi život u predgrađu kad mu drugarica iz razreda (Bridžit Landi-Pejn) pokaže misterioznu kasnonoćnu TV-emisiju — viziju natprirodnog svijeta ispod njihovog. Pod blijedim sjajem televizije, Ovenov pogled na stvarnost počinje da puca.

Drama „Životne odluke“ (Last Swim) dostupna je od 12. juna na Max striming platformi, kao i na HBO kanalu od 20 časova.

Ljeto je u Londonu. Posljednjeg dana slobode, Ziba, perspektivna britansko-iranska tinejdžerka, vodi svoje prijatelje na zanimljivo putovanje, dok se potajno bori sa odlukom koja će joj promijeniti život.

Komedija „Ljetni kamp“ (Summer Camp) dostupna je od 13. juna na Max striming platformi, a na HBO kanalu premijerno ga možete pogledati 14. juna u 20 časova.

Džini (Keti Bejts), Nora (Dajan Kiton) i Meri (Alfri Vudard) najbolje su prijateljice od djetinjstva, a ljeta provode zajedno u kampu. Pedeset godina kasnije, njihovi životi možda nisu tamo gdje su zamišljale, ali jedno je sigurno, Džini, Nora i Meri su potrebne jedna drugoj, a okupljanje u ljetnom kampu podsjeti ih zašto je tako.

Prva sezona poljske serije „Pati“ (Pati) dostupna je od 13. juna na Max striming platformi.

Sezona godišnjih odmora je u toku, a Baltičko more preplavljuju gomile turista. Junakinja serije je Pati koja se brine o svojoj braći i sestrama i majci uhvaćenoj u mrežu kriminala i droge. Uprkos nedaćama, ne odustaje od borbe za svoje snove.

Kriminalistička drama „Grad pripada nama“ (This City Is Ours) dostupna je od 19. juna na Max striming platformi.

U prvoj sezoni serije pratimo Majkla koji je riješio da zasnuje porodicu sa svojom djevojkom Dajanom, što ga navodi da razmišlja o budućnosti van svojih kriminalnih aktivnosti. Godinama, zajedno s vođom bande Ronijem, Majkl je bio glavni na ulicama Liverpula. Ali kad neko od njegovih presretne pošiljku droge, nastaje haos. U isto vrijeme, Ronijev sin Džejmi odlučuje da želi da nasljedi njihovo kraljevstvo.

Treća sezona serije „Pozlaćeno doba“ (The Gilded Age) dostupna je od 23. juna na Max striming platformi, kao i na HBO kanalu od 20 časova.

Američka zlatna era bila je period velikih ekonomskih i društvenih promjena kada su se preko noći sticala i gubila velika bogatstva. Sada kada su stare vladajuće klase izgubile vlast, a elita New Yorka okrenuta je naglavačke, čak i oni koji su preuzeli kontrolu nad ovim novim dobom moraju shvatiti da promjena dolazi uz cijenu.

Glavne uloge imaju Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Ben Ahlers i Michael Cerveris.

