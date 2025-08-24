logo
Čak 700 miliona ljudi koristi ChatGPT: Mjesečni prihodi OpenAI-a premašili milijardu dolara

0

Balon nije pred pucanjem - OpenAI ulaže u nove AI centre zbog ogromne potražnje.

700 miliona ljudi koristi ChatGPT Izvor: Diego Thomazini / Shutterstock.com

OpenAI je u julu premašio milijardu dolara mjesečnih prihoda, čime su se projekcije godišnjeg prihoda popele na iznos između 10 i 12,7 milijardi. Broj nedjeljno aktivnih korisnika dostigao je 700 miliona, dok broj pretplatnika na Plus i Pro pakete nastavlja da rastu, uprkos pomiješanim reakcijama na GPT-5 model.

Finansijska direktorka kompanije, Sara Frir, izjavila je za CNBC da postoji "nezasita potražnja za grafičkim procesorima i računarskom snagom", što smatra najvećim izazovom za OpenAI. Upravo iz tog razloga pokrenut je projekat Stargate, vrijedan do 500 milijardi dolara, u koji ulažu SoftBank, Oracle i investitori sa Bliskog istoka. U okviru projekta biće izgrađeni veliki AI centri podataka u SAD tokom naredne četiri godine.

Izvršni direktor Sem Altman nedavno je rekao da je kompanija spremna da potroši bilione dolara na ovakve centre, a Frir je ponovila da OpenAI mora da nastavi sa ulaganjem kako bi odgovorio na potražnju.

Među ključnim partnerima nalaze se Oracle i Coreweave, ali i najveći akcionar Microsoft. "Microsoft će ostati važan partner i u narednim godinama, a njegovi AI proizvodi zasnovani su na OpenAI tehnologiji", istakla je Frir.

(Smartlife/Mondo) 

