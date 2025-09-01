Xiaomi predstavio HyperOS 3: Novi izgled i gomila noviteta, a malo se virilo i u tuđe dvorište

HyperOS 3 donosi veliki redizajn, korisne funkcije i još bolje performanse.
Xiaomi je zvanično predstavio HyperOS 3. Desetine uređaja će već ovog mjeseca dobiti pristup beta verziji, a sam softver donosi niz promjena u odnosu na prethodnu verziju, uključujući i neke funkcije "inspirisane" Apple-om i iOS-om.
Kao što se i najavljivalo, kompanija obećava potpuni redizajn platforme u više oblasti.Izvor: Xiaomi
Prije svega, Xiaomi tvrdi da je poboljšao gejming performanse za oko 15%, dok je potrošnja energije smanjena za 9%, a GPU opterećenje za oko 10%. Takođe, HyperOS 3 donosi i 21% brži odziv aplikacija, uz više od 100 novih ili unapređenih animacija.
Pored toga, unapređen je i zaključani ekran. HyperOS 3 nudi nove teme i opciju da se generišu alternativni vizuelni stilovi za fotografije i video, koji se mogu postaviti kao pozadine. Zanimljivo, dodata je i funkcija deljenja ekrana za Mac i iPad uređaje.Izvor: Xiaomi
Još jedna opcija, inspirisana Dynamic Island-om sa novijih iPhone telefona, je "Super Island" - sistem brzih prečica koji funkcioniše gotovo na isti način kao Apple-ovo rješenje.
Xiaomi za sada nije objavio kompletnu listu uređaja niti tačan datum kada će HyperOS 3 dobiti stabilnu verziju, ali je potvrdio da sljedeći modeli dobijaju beta pristup:
Od 29. avgusta:
- Redmi K80 Extreme Edition
- Redmi K80 Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
Od 17. septembra:
- Redmi K Pad
- Redmi K80
- Xiaomi Mix Flip 2
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi TV S Pro Mini-LED
- Xiaomi TV S Pro Mini-LED 2025
Od 30. septembra:
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70E
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4