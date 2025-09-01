logo
Xiaomi predstavio HyperOS 3: Novi izgled i gomila noviteta, a malo se virilo i u tuđe dvorište

Autor Ilija Baošić
0

HyperOS 3 donosi veliki redizajn, korisne funkcije i još bolje performanse.

Xiaomi predstavio HyperOS 3 Izvor: Xiaomi

Xiaomi je zvanično predstavio HyperOS 3. Desetine uređaja će već ovog mjeseca dobiti pristup beta verziji, a sam softver donosi niz promjena u odnosu na prethodnu verziju, uključujući i neke funkcije "inspirisane" Apple-om i iOS-om.

Kao što se i najavljivalo, kompanija obećava potpuni redizajn platforme u više oblasti.

Izvor: Xiaomi

Prije svega, Xiaomi tvrdi da je poboljšao gejming performanse za oko 15%, dok je potrošnja energije smanjena za 9%, a GPU opterećenje za oko 10%. Takođe, HyperOS 3 donosi i 21% brži odziv aplikacija, uz više od 100 novih ili unapređenih animacija.

Pored toga, unapređen je i zaključani ekran. HyperOS 3 nudi nove teme i opciju da se generišu alternativni vizuelni stilovi za fotografije i video, koji se mogu postaviti kao pozadine. Zanimljivo, dodata je i funkcija deljenja ekrana za Mac i iPad uređaje.

Izvor: Xiaomi

Još jedna opcija, inspirisana Dynamic Island-om sa novijih iPhone telefona, je "Super Island" - sistem brzih prečica koji funkcioniše gotovo na isti način kao Apple-ovo rješenje.

Xiaomi za sada nije objavio kompletnu listu uređaja niti tačan datum kada će HyperOS 3 dobiti stabilnu verziju, ali je potvrdio da sljedeći modeli dobijaju beta pristup:

Od 29. avgusta:

  • Redmi K80 Extreme Edition
  • Redmi K80 Pro
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Od 17. septembra:

  • Redmi K Pad
  • Redmi K80
  • Xiaomi Mix Flip 2
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi TV S Pro Mini-LED
  • Xiaomi TV S Pro Mini-LED 2025

Od 30. septembra:

  • Redmi K70
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70E
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi Mix Flip
  • Xiaomi Mix Fold 4
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Izvor: Xiaomi

Tagovi

xiaomi

